Adolescente de 12 anos é entubado após se engasgar com pipoca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:12
Um adolescente de 12 anos se engasgou enquanto comia pipoca em casa e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu no município de Massaranduba, em Santa Catarina, na última terça-feira (9).
O Corpo de Bombeiros Voluntários do município catarinense informou que a própria família de Matheus Eduardo da Costa levou o garoto ao pronto atendimento da cidade depois do ocorrido. Lá, foi constatado que ele teve uma parada cardíaca. Os médicos realizaram manobras de reanimação.
Depois, os bombeiros ajudaram a levar o adolescente para o Hospital Jaraguá, em um município vizinho, onde ele foi internado, informou o NSC Total. Segundo a mãe de Matheus, ele está entubado e respira com ajuda de aparelhos.