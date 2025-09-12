Acesse sua conta
Adolescente de 12 anos é entubado após se engasgar com pipoca

Caso aconteceu em Massaranduba, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:12

Menino se engasgou enquanto comia lanche em casa
Menino se engasgou enquanto comia lanche em casa Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Freepik

Um adolescente de 12 anos se engasgou enquanto comia pipoca em casa e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu no município de Massaranduba, em Santa Catarina, na última terça-feira (9).

O Corpo de Bombeiros Voluntários do município catarinense informou que a própria família de Matheus Eduardo da Costa levou o garoto ao pronto atendimento da cidade depois do ocorrido. Lá, foi constatado que ele teve uma parada cardíaca. Os médicos realizaram manobras de reanimação.

Depois, os bombeiros ajudaram a levar o adolescente para o Hospital Jaraguá, em um município vizinho, onde ele foi internado, informou o NSC Total. Segundo a mãe de Matheus, ele está entubado e respira com ajuda de aparelhos.

