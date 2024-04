VÍTIMA E REPÓRTER

Apresentador da Record chora ao vivo após noticiar tentativa de assalto sofrida

O apresentador João Fernandes, da TV Correio, afiliada da Record TV, noticiou um caso de assalto a um carro, nesta terça-feira (2). No entanto, o jornalista chorou após revelar que a vítima do caso era o próprio apresentador.

“A gente começa o Correio Manhã nesta terça falando de uma tentativa de assalto que aconteceu agora pela madrugada na Rui Carneiro, na altura do bairro Brisa Mar, aqui na capital. Três bandidos invadiram a pista para tentar parar um veículo. Só que há um detalhe nessa história: a pessoa que estava passando era eu”, disse emocionado.

João Fernandes também contou que os homens dispararam contra o seu carro depois que o apresentador acelerou o veículo. Segundo o jornalista, o disparo da arma de fogo atingiu o vidro lateral do carro.

“Eu liguei na hora para a polícia, para relatar o que tinha acontecido. No momento em que eu contava para a policial o que tinha acontecido, outras ligações aconteciam no mesmo momento, na mesma hora, de pessoas que tinham sido atacadas no mesmo ponto, pelos mesmos bandidos. Eles atiraram em outras pessoas”, finalizou.