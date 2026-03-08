COMPETIÇÃO DE RESISTÊNCIA

Atleta morre após sofrer parada cardiorrespiratória em prova de Ironman

Vítima passou mal durante etapa em que tinha que fazer 90 km de bicicleta

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:02

Ironman 70.3 Curitiba Crédito: Isabella Mayer/Secom Curitiba

Um atleta de Ironman morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma prova realizada neste domingo (8). As informações são da TV RPC.

O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. De acordo com informações da organização do Ironman 70.3 Curitiba, o atleta, que não teve a identidade revelada, passou mal durante a etapa de ciclismo da prova.

Ironman 70.3 Curitiba 1 de 7

Ele chegou a receber os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para um hospital na cidade de Araucária, na Região Metropolitana da capital paranaense, mas não resistiu.

A organização também lamentou a morte do participante da prova e informou que está prestando apoio à sua família.

O Ironman 70.3 Curitiba teve sua primeira edição na cidade neste domingo. Conhecido como uma das maiores competições de resistência do mundo, o evento reuniu cerca de 1,5 mil participantes.