Atleta morre após sofrer parada cardiorrespiratória em prova de Ironman

Monique Lobo
Publicado em 8 de março de 2026 às 18:02
Um atleta de Ironman morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma prova realizada neste domingo (8). As informações são da TV RPC.
O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. De acordo com informações da organização do Ironman 70.3 Curitiba, o atleta, que não teve a identidade revelada, passou mal durante a etapa de ciclismo da prova.
Ironman 70.3 Curitiba
Ele chegou a receber os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para um hospital na cidade de Araucária, na Região Metropolitana da capital paranaense, mas não resistiu.
A organização também lamentou a morte do participante da prova e informou que está prestando apoio à sua família.
O Ironman 70.3 Curitiba teve sua primeira edição na cidade neste domingo. Conhecido como uma das maiores competições de resistência do mundo, o evento reuniu cerca de 1,5 mil participantes.
A prova é divida em três modalidades: corrida, ciclismo e natação. Foram 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária; 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, ambos no Parque Barigui, em Curitiba.