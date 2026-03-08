Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta morre após sofrer parada cardiorrespiratória em prova de Ironman

Vítima passou mal durante etapa em que tinha que fazer 90 km de bicicleta

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:02

Ironman 70.3 Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba Crédito: Isabella Mayer/Secom Curitiba

Um atleta de Ironman morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma prova realizada neste domingo (8). As informações são da TV RPC.

O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. De acordo com informações da organização do Ironman 70.3 Curitiba, o atleta, que não teve a identidade revelada, passou mal durante a etapa de ciclismo da prova.

Ironman 70.3 Curitiba

Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba
1 de 7
Ironman 70.3 Curitiba por Isabella Mayer/Secom Curitiba

Ele chegou a receber os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para um hospital na cidade de Araucária, na Região Metropolitana da capital paranaense, mas não resistiu.

A organização também lamentou a morte do participante da prova e informou que está prestando apoio à sua família.

O Ironman 70.3 Curitiba teve sua primeira edição na cidade neste domingo. Conhecido como uma das maiores competições de resistência do mundo, o evento reuniu cerca de 1,5 mil participantes.

A prova é divida em três modalidades: corrida, ciclismo e natação. Foram 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária; 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, ambos no Parque Barigui, em Curitiba.

Leia mais

Imagem - Técnica de enfermagem diz que orientou colega a não aplicar adrenalina na veia de paciente; garoto passou mal e morreu logo depois

Técnica de enfermagem diz que orientou colega a não aplicar adrenalina na veia de paciente; garoto passou mal e morreu logo depois

Imagem - Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Imagem - Influencer que passou mal após festa de Réveillon morre aos 28 anos: 'Ficou sem comer, falar e andar'

Influencer que passou mal após festa de Réveillon morre aos 28 anos: 'Ficou sem comer, falar e andar'

Tags:

Atleta Curitiba Morreu Ironman

Mais recentes

Imagem - Suspeito de estuprar e matar menina de 9 anos é preso vinte anos depois, às vésperas da prescrição do crime

Suspeito de estuprar e matar menina de 9 anos é preso vinte anos depois, às vésperas da prescrição do crime
Imagem - Golpe do falso advogado: idoso perde mais de R$ 200 mil após criminoso acessar conta durante chamada

Golpe do falso advogado: idoso perde mais de R$ 200 mil após criminoso acessar conta durante chamada
Imagem - Idosa perde controle do carro e atropela criança durante prova prática de CNH

Idosa perde controle do carro e atropela criança durante prova prática de CNH

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
01

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes
04

Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes