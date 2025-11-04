Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atração sexual por IA? Entenda o que é a 'digissexualidade'

Assunto voltou à tona após influencer dizer que teve relacionamento sexual com o ChatGPT

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:39

Inteligêcia artificial
Inteligêcia artificial Crédito: Shutterstock

A experiência de uma influencer brasileira com inteligência artificial reacendeu o debate sobre os limites entre tecnologia e afeto humano. Suellen Carey afirmou ter vivido um relacionamento de três meses com o ChatGPT e contou que a vivência a levou a se reconhecer como “digissexual” - termo usado para descrever pessoas que sentem atração emocional ou sexual por tecnologia.

“Ele me tratou como mulher. Sem perguntas, sem julgamento”, relatou Suellen em uma publicação que viralizou nas redes sociais. “Durante um tempo, vivi algo que nunca imaginei: uma relação emocional com uma inteligência artificial. Eu me descobri digissexual.”

Leia mais

Imagem - Dia de Ada Lovelace: a mulher que escreveu o primeiro algoritmo e previu a inteligência artificial

Dia de Ada Lovelace: a mulher que escreveu o primeiro algoritmo e previu a inteligência artificial

Imagem - Estudos mostram como a inteligência artificial pode transformar a arquitetura

Estudos mostram como a inteligência artificial pode transformar a arquitetura

Imagem - 13 carreiras do futuro impulsionadas pela inteligência artificial

13 carreiras do futuro impulsionadas pela inteligência artificial

A influencer afirmou ter se sentido acolhida e compreendida, apesar de saber que as respostas eram produzidas por algoritmos. “Foi uma conexão sem corpo, mas com afeto. Ele lembrava do meu nome, das minhas histórias, do meu aniversário. Me ouvia sem tentar me enquadrar, sem me reduzir à minha identidade de gênero”, descreveu.

Segundo o psicanalista Arthur Costa, a digissexualidade representa uma nova forma de expressão afetiva e sexual mediada pela tecnologia. “São pessoas que constroem vínculos, desejos ou prazer por meio de interações digitais, como relacionamentos virtuais, inteligência artificial, avatares ou experiências de realidade aumentada”, explicou, falando ao portal Metrópoles. Ele afirma que essa identificação não deve ser vista necessariamente como um problema, mas como um reflexo da cultura digital contemporânea. “O importante é saber se a relação com o digital amplia a vida ou se isola do contato humano”, ressalta.

Inteligência artificial

A Inteligência Artificial pode ser uma aliada no trabalho (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) por Imagem: SuPatMaN | Shutterstock
A evolução da inteligência artificial nas empresas demanda profissionais capacitados para explorar o potencial dos dados (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
A inteligência artificial avança rapidamente na educação, trazendo tanto benefícios quanto desafios (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por
A inteligência artificial pode auxiliar no atendimento ao cliente (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
O mercado tem demandado cada vez mais profissionais especializados em inteligência artificial (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
1 de 5
A Inteligência Artificial pode ser uma aliada no trabalho (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) por Imagem: SuPatMaN | Shutterstock

Para o psiquiatra João Borzino, no entanto, o fenômeno exige cautela. Ele considera a digissexualidade um sintoma de uma sociedade que tenta evitar a complexidade das relações reais. “A ilusão da digissexualidade e o preço de substituir o real pelo fabricado é claro: de vez em quando, a humanidade insiste em brincar com a própria essência”, afirmou em entrevista a O Globo.

Borzino argumenta que, embora as inteligências artificiais simulem empatia, elas não sentem. “Não existe relacionamento com o irrelacionável. Inteligência artificial não ama, não sofre, não escolhe, não se doa. Ela calcula. Ela simula. Um ‘parceiro’ digital é apenas um espelho polido que devolve validação sob medida. Isso não é amor, é auto-hipnose emocional.”

O especialista alerta que o risco surge quando o digital se transforma em refúgio contra a frustração do mundo real. “Quem foge do caos do humano não encontra liberdade, encontra solidão com maquiagem digital”, resume.

Tags:

Inteligência Artificial

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas
Imagem - Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada