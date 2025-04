ATIVISMO

Cacique Raoni recebe Ordem Nacional do Mérito, mais alta honraria brasileira

Em seu discurso, líder indígena aproveitou para criticar os planos de exploração de petróleo na região da foz do rio Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou, nesta sexta-feira (4), o cacique Raoni Metuktire com a Ordem Nacional do Mérito, no grau Grã-Cruz — o mais alto da honraria concedida pelo governo brasileiro. A cerimônia foi realizada na Aldeia Piaraçu, localizada na Terra Indígena Capoto-Jarina, no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso.>