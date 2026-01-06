Acesse sua conta
Calendário do INSS: veja datas confirmadas dos pagamentos para aposentados e pensionistas

Calendário oficial separa segurados por faixa de renda e usa o número final do benefício para definir as data

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:53

MeuINSS
MeuINSS Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já definiu quando os beneficiários começam a receber os pagamentos referentes a janeiro de 2026. De acordo com o calendário oficial, os depósitos têm início no dia 26 de janeiro para quem ganha até um salário mínimo e se estendem até 6 de fevereiro.

No caso dos segurados que recebem acima do piso nacional, os valores entram na conta um pouco depois: entre 2 e 6 de fevereiro, também conforme o número final do benefício.

Como é organizado o calendário do INSS em 2026

O cronograma segue a lógica tradicional do instituto, dividindo os pagamentos em dois grandes grupos: quem recebe até um salário mínimo e quem tem renda mensal superior a esse valor. Dentro de cada faixa, a data exata depende do final do número do benefício.

Para identificar corretamente esse final, o INSS orienta que seja considerado apenas o último número antes do hífen, ignorando o dígito verificador. No benefício 0104-7, por exemplo, o número levado em conta é o 4. As datas do calendário de 2026 foram divulgadas ainda em dezembro de 2025.

Quando cai o pagamento do INSS de janeiro de 2026

Confira abaixo o recorte do calendário do INSS referente a janeiro:

Quem recebe até 1 salário mínimo

  • Final 1: 26/jan;
  • Final 2: 27/jan;
  • Final 3: 28/jan;
  • Final 4: 29/jan;
  • Final 5: 30/jan;
  • Final 6: 02/fev;
  • Final 7: 03/fev;
  • Final 8: 04/fev;
  • Final 9: 05/fev;
  • Final 0: 06/fev

Quem recebe acima de 1 salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 02/fev;
  • Finais 2 e 7: 03/fev;
  • Finais 3 e 8: 04/fev;
  • Finais 4 e 9: 05/fev;
  • Finais 5 e 0: 06/fev

