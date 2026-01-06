Calendário do INSS: veja datas confirmadas dos pagamentos para aposentados e pensionistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:53
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já definiu quando os beneficiários começam a receber os pagamentos referentes a janeiro de 2026. De acordo com o calendário oficial, os depósitos têm início no dia 26 de janeiro para quem ganha até um salário mínimo e se estendem até 6 de fevereiro.
No caso dos segurados que recebem acima do piso nacional, os valores entram na conta um pouco depois: entre 2 e 6 de fevereiro, também conforme o número final do benefício.
Como fazer a prova de vida do INSS
O cronograma segue a lógica tradicional do instituto, dividindo os pagamentos em dois grandes grupos: quem recebe até um salário mínimo e quem tem renda mensal superior a esse valor. Dentro de cada faixa, a data exata depende do final do número do benefício.
Para identificar corretamente esse final, o INSS orienta que seja considerado apenas o último número antes do hífen, ignorando o dígito verificador. No benefício 0104-7, por exemplo, o número levado em conta é o 4. As datas do calendário de 2026 foram divulgadas ainda em dezembro de 2025.
Confira abaixo o recorte do calendário do INSS referente a janeiro:
Quem recebe até 1 salário mínimo
Quem recebe acima de 1 salário mínimo
Como consultar o número final e o extrato
Quem não tem o cartão do benefício em mãos pode consultar as informações pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando o serviço “Extrato de pagamento”, onde constam o número do benefício e os dados do depósito.
Outra alternativa é entrar em contato com a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, oferecendo orientações sobre pagamentos e informações cadastrais.