Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer no Brasil: previsão é de até 781 mil novos casos por ano até 2028

Envelhecimento da população é apontado como um dos principais fatores para o avanço da doença

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:53

Entenda como o câncer de pulmão se manifesta
Estaticas refletem circunstancias atuais Crédito: Freepik

O Brasil deve registrar cerca de 2,3 milhões de novos diagnósticos de câncer no entre 2026 e 2028. A estimativa, que prevê uma média de 781 mil novos casos anuais, foi divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em relação ao Dia Mundial do Câncer. O envelhecimento da população é apontado como um dos principais fatores para o avanço da doença.

Quando excluídos os tumores de pele que possuem alta incidência, mas baixa letalidade, o país deve enfrentar aproximadamente 518 mil novos casos por ano. Entre os homens, o câncer de próstata lidera o ranking de preocupação, seguido por cólon e reto. Já entre as mulheres, o câncer de mama permanece como o mais frequente, vindo antes do colorretal e do colo do útero.

Em resposta aos novos números, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora, mulheres de 40 a 49 anos podem realizar o exame de rastreamento na rede pública mesmo sem apresentar sintomas, a recomendação iniciava apenas aos 50 anos. A idade limite para o exame também subiu de 69 para 74 anos.

Para o câncer de colo do útero, o governo implementou o teste molecular DNA-HPV. A nova tecnologia nacional permite identificar o vírus antes mesmo do surgimento de lesões, o que aumenta drasticamente as chances de cura. "O desafio é estruturar a maior rede pública de prevenção e tratamento do mundo", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacando que a oncologia é agora prioridade do programa "Agora Tem Especialistas".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Ex-paciente que venceu câncer batiza primeiro filho com nome inspirado em hospital na Bahia

Exame de sangue que promete detectar até 50 tipos de câncer se populariza, mas especialistas fazem alerta

Pesquisa revela que 70% dos idosos com câncer tomam remédios que não funcionam até últimos dias de vida

Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'

Tags:

Câncer População Médicos

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2921, desta quarta-feira (4)

Resultado da Dupla Sena 2921, desta quarta-feira (4)
Imagem - Resultado da Lotomania 2884, desta quarta-feira (4)

Resultado da Lotomania 2884, desta quarta-feira (4)
Imagem - Resultado da Quina 6945, desta quarta-feira (4)

Resultado da Quina 6945, desta quarta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em três cidades da Bahia
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em três cidades da Bahia

Imagem - Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)
02

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Saiba quem são os 8 mortos em ocupação policial após morte de PM no Complexo do Nordeste
03

Saiba quem são os 8 mortos em ocupação policial após morte de PM no Complexo do Nordeste

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
04

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso