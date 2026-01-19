Acesse sua conta
Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney é internada com pneumonia

Deputada federal enfrenta infecção enquanto se prepara para cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:41

Roseana Sarney
Roseana Sarney Crédito: Reprodução

Em meio ao tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, informou que precisou ser internada novamente para tratar uma pneumonia. A ex-governadora do Maranhão fez o comunicado na noite de domingo (18), por meio das redes sociais.

Segundo Roseana, ela havia recebido alta hospitalar na quinta-feira (15), mas retornou ao hospital já na sexta-feira (16), após o diagnóstico da infecção pulmonar. O tratamento ocorre no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em vídeo publicado, a parlamentar afirmou que seguirá diretamente para uma cirurgia nos próximos dias e demonstrou confiança na recuperação. “Agora vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus”, declarou.

O câncer de mama foi revelado por Roseana em agosto de 2025. Desde então, ela vem compartilhando atualizações sobre o tratamento, relatando as dificuldades enfrentadas, mas reforçando a fé e a esperança na cura. A última sessão de quimioterapia, prevista para 27 de janeiro, foi suspensa por orientação da equipe médica.

De acordo com a American Cancer Society, o câncer de mama triplo negativo corresponde a cerca de 10% a 15% dos casos da doença. Trata-se de um tipo considerado mais agressivo, pois tende a crescer e se espalhar com maior rapidez, além de apresentar menos alternativas terapêuticas e um prognóstico mais complexo. A condição é mais frequente em mulheres com menos de 40 anos, negras ou com mutações no gene BRCA1.

Histórico de saúde

Essa não é a primeira vez que Roseana Sarney enfrenta um diagnóstico de câncer. Em 1998, durante a campanha de reeleição ao governo do Maranhão, ela foi submetida a quatro cirurgias, incluindo a retirada de um nódulo no pulmão, um tumor na mama, uma histerectomia e a remoção de nódulos intestinais. Os procedimentos, conduzidos pelo médico Raul Cutait, duraram cerca de oito horas.

Até 2016, a parlamentar já havia passado por 23 cirurgias para retirada de tumores benignos e malignos. O primeiro diagnóstico ocorreu quando ela tinha apenas 19 anos.

Roseana Sarney é deputada federal pelo MDB do Maranhão e entrou para a história ao se tornar a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, ela governou o Maranhão por quatro mandatos, além de ter atuado como senadora e líder do governo no Congresso Nacional.

