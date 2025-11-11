Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa de turismo é condenada a pagar R$126 mil à família de agente de viagens morto em acidente de ônibus

O acidente aconteceu em Minas Gerais, enquanto o agente levava um grupo da Bahia para São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:24

Saiba quem é a desembargadora baiana que está em lista tríplice para vaga de ministra do TST
Saiba quem é a desembargadora baiana que está em lista tríplice para vaga de ministra do TST Crédito: Divulgação

Uma empresa de turismo foi condenada a pagar R$126 mil de indenização à família de um agente de viagens vítima de acidente de trânsito em ônibus da empregadora. O acidente aconteceu em Minas Gerais, de madrugada, quando o agente levava um grupo da Bahia para São Paulo e perdeu o controle em uma curva. Ele foi a única vítima fatal.

A decisão pela indenização foi unânime e veio da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na decisão, o órgão reafirmou o entendimento de que a responsabilidade é do empregador quando o funcionário sofre acidente em veículo fornecido pela empresa. O caso está em segredo de justiça.

A família do trabalhador alegou na ação que havia pedido à empresa para custear um tratamento especializado, mas o pedido foi negado. Disse ainda que aquele não era o primeiro acidente com vítima fatal envolvendo a empresa, o que demonstraria seu descaso com a segurança de seus colaboradores. Para se defender, a empresa afirmou que o acidente não teve relação com as atividades do agente de viagem e que não tinha como evitá-lo ou controlá-lo.

O juízo de primeiro grau condenou a empresa a pagar indenização de R$126 mil por dano moral e material, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região (MG). Para o TRT, o acidente foi resultado de ato “humano, imprevisível e inevitável”, ou seja, o erro seria do condutor ao perder o controle da direção do ônibus. A família, então, recorreu ao TST.

Leia mais

Projeto que equipara facções a terroristas divide governo, Congresso e especialistas

Homens morrem afogados ao tentar socorrer criança em Itacaré

Suspeito de liderar execuções em cidades baianas morre após confronto com policiais

Segundo o ministro Cláudio Brandão, relator do recurso da família do trabalhador, explicou que a obrigação de reparar decorre dos danos causados pelo tipo de trabalho desenvolvido. “Há atividades às quais é necessário atribuir tratamento especial em relação à responsabilidade, em razão do seu caráter perigoso. Nesses setores, há risco maior e, por isso mesmo, quem o cria responde por ele.”

No caso, o empregado sofreu o acidente no desempenho de sua função como agente de viagens, em transporte fornecido pelo empregador. O ministro observou que a jurisprudência do TST é de que o empregador é objetivamente responsável pelos danos. “Não se indaga se houve ou não culpa”, ressaltou. “Atribui-se a responsabilidade em virtude de haver sido criado o risco, numa atividade habitualmente exercida pelo empregador.”

Mais recentes

Imagem - Ex-funcionário de empresa é condenado a devolver mais de R$ 326 mil desviados em folhas de pagamento falsas

Ex-funcionário de empresa é condenado a devolver mais de R$ 326 mil desviados em folhas de pagamento falsas
Imagem - Justiça condena vereadora a pagar R$ 24 mil por discurso de ódio contra comunidade LGBT+

Justiça condena vereadora a pagar R$ 24 mil por discurso de ódio contra comunidade LGBT+
Imagem - Anvisa proíbe venda de medicamento indicado para tratamento de hipertensão

Anvisa proíbe venda de medicamento indicado para tratamento de hipertensão

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções
01

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Imagem - Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv
02

Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv
04

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv