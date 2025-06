BRASIL

Entenda como Carla Zambelli pode ser presa após entrar na lista vermelha da Interpol

Deputada licenciada foi condenada a dez anos de prisão e está foragida na Itália

Em termos práticos, a inclusão faz com que seja emitido um alerta para ela em 196 países que fazem parte do acordo de cooperação com a Interpol. Logo, qualquer imagem ou digital de Zambelli pode ser utilizada como informação para sistemas de locais desses países, se tornando pista para a polícia. >

O alerta da Interpol, no entanto, não garante que a deputada licenciada seja presa se for localizada pelas autoridades. De acordo com informações do O Globo, caberá ao governo italiano ou qualquer outro a decisão de prendê-la ou não. A inclusão na lista , no entanto, aconteceu depois de Zambelli viajar dos EUA para a Itália.>