Ex-mulher é denunciada por golpe de R$ 122 milhões no fundador da Embelleze

MP aponta esquema que teria desviado quantia milionária de Itamar Serpa antes da morte

Carol Neves

Publicado em 9 de abril de 2025 às 08:21

Itamar Serpa e Monique Elias Crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou três pessoas por envolvimento em um esquema que teria manipulado emocionalmente o empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze. De acordo com a investigação, o grupo teria causado um prejuízo superior a R$ 122 milhões ao patrimônio do empresário, que faleceu em agosto de 2023, aos 82 anos.>

Entre os denunciados está Monique Elias Palheiras, ex-esposa de Itamar. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, ela teria criado uma identidade falsa para se comunicar com o empresário por e-mail e convencê-lo a mudar seu testamento. Também foram denunciados João Carlos Tavares Serpa, filho adotivo de Monique, e Matheus Elias Palheiras, ex-amante e atual marido dela.>

O Ministério Público solicitou à Justiça a adoção de medidas cautelares contra Monique e João Carlos. Entre elas, estão a apreensão dos passaportes, proibição de frequentar as instalações da Embelleze, afastamento das redes sociais, proibição de contato com testemunhas do caso e comparecimento mensal à Justiça.>

Para Matheus, o MP pediu a prisão preventiva. Segundo os promotores, ele recebeu transferências bancárias diretamente de Itamar semanas antes da morte do empresário. Matheus já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de duas armas que pertenciam a Itamar. Além disso, foi flagrado dirigindo um veículo do empresário que, de acordo com a polícia, constava como furtado.>