Ex-piloto da Fórmula 1 e ex-Globo: quem é Tarso Marques, preso por receptação de veículo de luxo

Prisão aconteceu na madrugada deste domingo (31)

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:26

Tarso Marques
Tarso Marques Crédito: Reprodução/Instagram

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) por conduzir um veículo de luxo com queixa de apropriação indébita. O carro, uma Lamborghini Gallardo, estava sem placa. Segundo a CNN, trata-se de Tarso Anibal Santanna Marques, mais conhecido como Tarso Marques, de 49 anos.

Tarso Marques disputou a Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo, entre 1996 e 2002, na equipe Minardi. Durante sua carreira, também acumulou passagens pela Fórmula Indy, Stock Car e outras categorias de turismo e endurance. Ele é irmão do também piloto Thiago Marques e filho do ex-piloto Paulo de Tarso.

Tarso Marques

Proprietário de empresa especializada em customização, Tarso foi responsável pelas transformações do quadro Lata Velha, do então programa "Caldeirão do Huck", da Globo, durante cinco anos. Na mesma emissora, passou a ser colaborador do programa Auto Esporte. Em 2014, se tornou comentarista de Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan.

Prisão

O ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, na madrugada deste domingo (31), após conduzir uma Lamborghini Gallardo sem placas fixadas. Ele passará por audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

Ainda segundo a Polícia, ao perceber a fiscalização, Tarso tentou recolocar as placas antes da abordagem. Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

