CRIME

Facção corta fornecimento de água e cobra R$ 200 a moradores para retomar serviço

Ação criminosa afeta cerca de duas mil pessoas

Cerca de duas mil pessoas são afetadas por mais uma ação de grupos criminosos. Isso porque a facção do Terceiro Comando Puro (TCP) decidiu cortar o fornecimento de água de cinco condomínios e, agora, exige o pagamento de R$ 200 para cada apartamento para retomar o serviço. >

De acordo com informações do g1, o caso foi registrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Por conta disso, quem não quer ou não consegue pagar a taxa, precisa pegar água de outras lugares para tomar banho, lavar pratos e cozinhar.>