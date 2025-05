GOLPE

Garota de programa é presa por aplicar “boa noite, Cinderela” em turista no Rio

Jovem teria cometido crime para roubar francês

A suspeita, identificada como Haina Rocha da Cruz, teria acompanhado, junto com duas colegas, um estrangeiro em dezembro do ano passado. >

O homem diz que foi com as mulheres para um hotel em Copacabana, mas foi drogado, arremessado do carro e só acordou na manhã do dia seguinte com ferimentos graves em um hospital. >