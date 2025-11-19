FERIADO

Governo Federal anuncia decisão sobre ponto facultativo nesta sexta (21)

Medida foi decidida pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI)

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:48

Calendário Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (21) após o feriado do Dia da Consciência Negra não será ponto facultativo para servidores do Executivo Federal, segundo apurou o Metrópoles.

Apesar das expectativas, os servidores públicos federais não poderão emendar o feriado, de acordo com informações do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), responsável pelos servidores.