Governo Federal anuncia decisão sobre ponto facultativo nesta sexta (21)

Medida foi decidida pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:48

Calendário 2021
Calendário  Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (21) após o feriado do Dia da Consciência Negra não será ponto facultativo para servidores do Executivo Federal, segundo apurou o Metrópoles.

Apesar das expectativas, os servidores públicos federais não poderão emendar o feriado, de acordo com informações do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), responsável pelos servidores.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

