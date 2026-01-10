Acesse sua conta
'Grudou em mim por 5 segundos', relata advogada mordida por tubarão em Noronha

Caso aconteceu quando turista praticava mergulho com snorkel

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09:32

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução

A advogada e surfista Tayane Cachoeira Dalazen, de 36 anos, contou que o tubarão-lixa que a mordeu em Fernando de Noronha chegou a ficar "grudado" à perna dela por alguns segundos. O episódio aconteceu na última sexta-feira (9), enquanto ela praticava mergulho com snorkel. Apesar do susto, ela diz que não foi "atacada" pelo animal, e afirmou que o caso foi uma "fatalidade".

Segundo Tayane, o contato ocorreu durante um mergulho comum, no qual é possível observar vários animais marinhos. "Eu fiz um mergulho em que se vê tubarão, peixes e tartarugas. Eu não cheguei a bater no tubarão, mas estava andando com ele. Ele me mordeu e eu olhei para trás. Ele grudou em mim por uns 5 segundos", relatou ao jornal Diario de Pernambuco.

Advogada foi mordida por um tubarão em Noronha

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Fernando de Noronha por Herminio Oliveira/Agência Brasil
1 de 4
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução

A turista está passando a semana em Fernando de Noronha com amigas e disse que vinha surfando normalmente desde que chegou ao arquipélago. Após a mordida, ela foi retirada da água com a ajuda de pescadores e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento e curativo.

"Eu estou com uma amiga que é cirurgiã dermatológica. Ela prestou todo o atendimento para mim, o que foi essencial, fazendo o acompanhamento correto. E ela realmente falou que a mordida não foi profunda, só na segunda camada da pele", contou.

Apesar do susto, Tayane brincou que ficou mais abalada ao saber que não poderá surfar nos próximos dias por causa do ferimento. "A mordida é feia porque fica aquela marca do dente do tubarão, mas graças a Deus eu nem chorei, por causa da adrenalina. Eu chorei quando falaram que eu não podia surfar porque não posso forçar a perna", falou, mostrando o bom humor.

A advogada também ressaltou que a decisão de compartilhar o relato nas redes sociais não foi para causar medo em quem pretende visitar o destino. "O tubarão não me atacou. A gente estava na casa deles, isso acontece".

Tags:

Turismo Fernando de Noronha Noronha Turista Tubarão

