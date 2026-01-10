EU TU, IA

Confira programas que envolvem fé, música, comida e silêncio nesta semana, em Salvador

Aqui vai uma curadoria de motivos para você ficar em casa ou sair por aí nesses dias de verão

Flavia Azevedo

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:00

O melhor Lamen Crédito: Flavia Azevedo

Simples e delicioso

O Baratie, na Pituba, é um desses lugares que sobrevivem ao excesso de encenação gastronômica. Lamen (o melhor!), udon, guioza, oniguiri, nikuman e hot dog coreano saem da cozinha feitos na hora, sem truques nem discursos. O restaurante coreano funciona de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados até 18h. Fecha aos domingos. Fica na Rua São Paulo, 423, e atende bem a quem busca comida honesta, rápida e reconfortante no meio da rotina.

Na quinta-feira (15) a gente acorda diferente em Salvador Crédito: Betto Jr./Arquivo CORREIO

Você sabe

Com fé ou só mesmo pela folia, quinta-feira (15) a gente vai acordar diferente em Salvador. Às 7h, o cortejo sai, mais uma vez, da Basílica da Conceição da Praia rumo à Igreja do Senhor do Bonfim. O percurso é uma experiência impossível de resumir. No fim de tudo, o Padre Edson Menezes apresenta a imagem do Senhor do Bonfim da janela central da Basílica e concede a bênção coletiva. No chão, acontece a lavagem das escadarias. No mar, as escunas esperam que vai fazer o caminho de volta navegando. No entorno, é festa que não acaba mais. Eu tu, ia pelo menos uma vez na vida. Ou todo ano, que nunca é de mais.

O clipe de "Vampirinha" será lançado nessa segunda (12) Crédito: Reprodução

Vampirinha de Ivete

Mainha lança nesta segunda (12), o clipe de “Vampirinha”, principal aposta da cantora para o verão de 2026. Já aprendeu a coreografia? Pois deixe de bobagem e vá se divertir. A música foi apresentada ao público no Réveillon, no Festival Virada Salvador, e reapareceu no Pôr do Som. O clipe estreia nas plataformas digitais e marca mais um momento em que Ivete se desloca da própria imagem e continua sendo a mesma.

O menino que me viu nascer Crédito: Divulgação

Show celebração

Na sexta-feira (16), a cantora Manu apresenta no Teatro do Espaço Cultural Ensaio o show “O menino que me viu nascer”. Na contramão das pessoas trans que “matam” o passado, o repertório percorre infância, adolescência, transição de gênero e vida adulta da artista. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados pelo zap 71 9 9357 5225.

O Filho de Mil Homens Crédito: Divulgação

Com paciência

Disponível na Netflix, O Filho de Mil Homens, dirigido por Daniel Rezende e baseado no romance de Valter Hugo Mãe, tem que ser visto com calma. O início é desafiador, mas o filme cresce a partir do segundo bloco. A obra conta a história de Crisóstomo, um pescador solitário que constrói uma família possível com personagens igualmente deslocados. A crítica destacou a delicadeza da adaptação e o cuidado com os temas de pertencimento e solidão. Eu tu, via.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR Zulma e Zenaide se revoltam contra Candinho, sem saber que Doris é Dita. Margarida/Adamo e Asdrúbal/Ivone enganam Olímpia. Lourival questiona Dita sobre sua carreira e um possível afastamento de Candinho. Haydée encontra a casa de seu pai, e Araújo a apoia. Míriam aconselha Estela sobre Túlio e Celso. Míriam revela sua história com Júlio para Estela. Lourival registra o show de Doris, sem que Dita saiba. Todos comemoram o Ano Novo. Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra sequestram Simbá no lugar de Samir, e Ernesto se irrita. Haydée confronta a filha de seu pai. Baronesa/Sandra se insinua para Túlio e arma um suposto flagrante dos dois se beijando.18h40

DONA DE MIM Repetição do último capítulo.19h45