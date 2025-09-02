Acesse sua conta
Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Bolsonaro e aliados começaram a ser julgados

  • Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:57

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou nesta terça-feira, 2, que a organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022, desde o início "programou e promoveu a explosão" da revolta popular. Segundo Gonet, o grupo buscava a todo momento a instabilidade social, que "serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção" e passou a desejar os atos golpistas de 8 de janeiro

"A tentativa de convencimento de autoridades do Exército da Aeronáutica para o golpe não obteve o êxito esperado. O grupo conspirador enxergou, então, na geração de um cenário de instabilidade social uma conjuntura útil para os seus propósitos Apta a motivar providências interventivas, arrastando o Exército para as peripécias aspiradas, o 8 de janeiro de 2023, que não teria sido o objetivo principal do grupo, passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a verdadeira opção disponível", destacou.

Gonet ainda destacou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid - hoje delator - confirmou que o ex-presidente "deliberadamente estimulava a expectativa da população a fim de provocar situação que justificasse a intervenção das forças armadas". "Em depoimento no Supremo Tribunal, ele disse que o então presidente sempre dava esperanças de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe", frisou.

