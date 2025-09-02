JULGAMENTO COMEÇOU

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Bolsonaro e aliados começaram a ser julgados

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:57

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou nesta terça-feira, 2, que a organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022, desde o início "programou e promoveu a explosão" da revolta popular. Segundo Gonet, o grupo buscava a todo momento a instabilidade social, que "serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção" e passou a desejar os atos golpistas de 8 de janeiro

"A tentativa de convencimento de autoridades do Exército da Aeronáutica para o golpe não obteve o êxito esperado. O grupo conspirador enxergou, então, na geração de um cenário de instabilidade social uma conjuntura útil para os seus propósitos Apta a motivar providências interventivas, arrastando o Exército para as peripécias aspiradas, o 8 de janeiro de 2023, que não teria sido o objetivo principal do grupo, passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a verdadeira opção disponível", destacou.

