RELIGIÃO

'Harmonização facial' em imagem de santa durante restauração revolta em fiéis

Iphan afirmou que não procedimento não foi autorizado

Fiéis de Nossa Senhora das Dores, em Pirenópolis, localizada na região do Distrito Federal, ficaram revoltados após uma obra de restauração na imagem da santa. Segundo os devotos, a atualização modificou características importantes da santidade e incluiu até mesmo maquiagem e cílios. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) afirmou que o restauro não foi autorizado que vai realizar uma perícia no objeto. As informações são do G1 Goiás. >