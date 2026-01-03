Homem chora ao ser preso no Piauí após agredir esposa na virada do ano; vítima sofreu fratura no braço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:34
A Polícia Militar prendeu, no fim da tarde de terça-feira (2), Danny Schroedinger de Carvalho Oliveira, suspeito de agredir violentamente a esposa durante as celebrações de Ano Novo. A prisão ocorreu em Parnaíba, no litoral do Piauí, horas após o crime. No momento em que foi capturado, o homem chorou e afirmou aos agentes que "não fez por mal".
De acordo com o registro oficial da Polícia Militar, a vítima é a médica Emanuelle Pereira Lima. Ela foi agredida dentro de um carro após uma discussão motivada por ciúmes. Durante o ataque, a médica sofreu uma fratura no braço e diversas lesões pelo corpo.
Emanuelle conseguiu escapar do veículo e foi prontamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros cuidados, o caso foi reportado às autoridades, que deram início às buscas pelo suspeito.
Danny Schroedinger foi conduzido à Central de Flagrantes de Parnaíba para os procedimentos legais. O caso está sendo tratado sob as diretrizes da Lei Maria da Penha, e a Justiça deve avaliar a manutenção da prisão durante a audiência de custódia.