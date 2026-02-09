Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem mata companheira após golpeá-la com capacete na cabeça

Suspeito alegou que vítima havia caído de moto, mas perícia contestou versão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:44

Capacetes - 4 unidades (imagem meramente ilustrativa)
Imagem ilustrativa Crédito: Pexels

Um homem foi preso no Piauí , no último sábado (7) , por matar a companheira com um capacete em Alto Parnaíba, no Maranhão. O suspeito , identificado como Gustavo Lopes Carvalho, de 20 anos, foi apreendido pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), depois de fugir para o estado vizinho. Ele foi capturado cerca de uma semana após o crime. A vítima, Laureana Limeira do Nascimento, de 33 anos, chegou a ser resgatada, mas morreu devido aos ferimentos. As informações são do G1.

O feminicídio aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro. Laureana foi encontrada nas margens da BR-235, nas proximidades do bairro São José, onde residia com o agressor.

Durante o inquérito, Gustavo tentou mentir às autoridades alegando que a companheira teria sofrido um acidente de moto e batido a cabeça. No entanto, a perícia técnica contestou a versão do suspeito, apresentando indícios consistentes de agressão direta, o que levou a Polícia Civil à apontar o envolvimento deliberado do jovem no crime. Além disso, a polícia identificou que Laureana foi agredida com golpes de capacete na cabeça e que motivação para a agressão teria sido ciúmes.

Após prestar o depoimento inicial e apresentar a versão falsa, o suspeito fugiu para a cidade de Santa Filomena, no Piauí. Gustavo foi preso preventivamente e segue custodiado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Reviravolta? Polícia solicita exumação de corpo de professora vítima de feminicídio

Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025

Crime, fugas e acidente de avião: como um feminicídio em apart-hotel na Pituba terminou sem julgamento

Feminicídios com arma de fogo crescem 83% em Salvador e RMS em 2025

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi

Tags:

Morte Feminicídio

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)

Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)

Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?