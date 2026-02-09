FEMINICÍDIO

Homem mata companheira após golpeá-la com capacete na cabeça

Suspeito alegou que vítima havia caído de moto, mas perícia contestou versão

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:44

Um homem foi preso no Piauí , no último sábado (7) , por matar a companheira com um capacete em Alto Parnaíba, no Maranhão. O suspeito , identificado como Gustavo Lopes Carvalho, de 20 anos, foi apreendido pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), depois de fugir para o estado vizinho. Ele foi capturado cerca de uma semana após o crime. A vítima, Laureana Limeira do Nascimento, de 33 anos, chegou a ser resgatada, mas morreu devido aos ferimentos. As informações são do G1.

O feminicídio aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro. Laureana foi encontrada nas margens da BR-235, nas proximidades do bairro São José, onde residia com o agressor.

Durante o inquérito, Gustavo tentou mentir às autoridades alegando que a companheira teria sofrido um acidente de moto e batido a cabeça. No entanto, a perícia técnica contestou a versão do suspeito, apresentando indícios consistentes de agressão direta, o que levou a Polícia Civil à apontar o envolvimento deliberado do jovem no crime. Além disso, a polícia identificou que Laureana foi agredida com golpes de capacete na cabeça e que motivação para a agressão teria sido ciúmes.