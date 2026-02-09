Homem mata companheira após golpeá-la com capacete na cabeça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:44
Um homem foi preso no Piauí , no último sábado (7) , por matar a companheira com um capacete em Alto Parnaíba, no Maranhão. O suspeito , identificado como Gustavo Lopes Carvalho, de 20 anos, foi apreendido pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), depois de fugir para o estado vizinho. Ele foi capturado cerca de uma semana após o crime. A vítima, Laureana Limeira do Nascimento, de 33 anos, chegou a ser resgatada, mas morreu devido aos ferimentos. As informações são do G1.
O feminicídio aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro. Laureana foi encontrada nas margens da BR-235, nas proximidades do bairro São José, onde residia com o agressor.
Durante o inquérito, Gustavo tentou mentir às autoridades alegando que a companheira teria sofrido um acidente de moto e batido a cabeça. No entanto, a perícia técnica contestou a versão do suspeito, apresentando indícios consistentes de agressão direta, o que levou a Polícia Civil à apontar o envolvimento deliberado do jovem no crime. Além disso, a polícia identificou que Laureana foi agredida com golpes de capacete na cabeça e que motivação para a agressão teria sido ciúmes.
Após prestar o depoimento inicial e apresentar a versão falsa, o suspeito fugiu para a cidade de Santa Filomena, no Piauí. Gustavo foi preso preventivamente e segue custodiado.