Jogador de futebol com contrato na Europa é suspeito de golpe milionário contra lotéricas

Daniel Costa Félix, de 28 anos, é apontado como falsificador de boletos usados pela quadrilha

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 13:16

Daniel está foragido Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Daniel Costa Félix, de 28 anos, é apontado pela Polícia Civil como integrante de uma quadrilha responsável por aplicar golpes milionários em casas lotéricas de Goiás e Alagoas. O grupo se passava por proprietários dos estabelecimentos e induzia funcionários a pagar boletos falsificados, manobra que teria rendido mais de R$ 1 milhão aos criminosos, segundo o g1.

Nas redes sociais, Daniel ostentava viagens e artigos de luxo, enquanto, segundo as investigações, participava ativamente do esquema. Natural de Goiás, o atleta defendeu o Morrinhos Futebol Clube em 2024 e, segundo dados da Federação Goiana de Futebol (FGF), mantém vínculo contratual com um time da Eslováquia até 2028.

O Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), de Anápolis, afirma que ele era o responsável por falsificar os boletos usados para enganar as vítimas e por intermediar a relação entre os laranjas e os líderes da organização criminosa.

De acordo com os investigadores, o dinheiro pago pelos funcionários das lotéricas caía inicialmente em contas de laranjas, passava por diversas movimentações para dificultar o rastreamento e, em seguida, era concentrado nas contas de chefes da quadrilha.