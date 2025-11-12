TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 400 anos de prisão: veja as penas dos chefes do Comando Vermelho levados a presídios federais

A maior condenação é de 100 anos de prisão e a menor de 34

Monique Lobo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:11

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho foram transferidos para presídios federais, nesta quarta (12) Crédito: Divulgação

Os sete chefes do Comando Vermelho (CV), transferidos nesta quarta-feira (12) para presídios federais de segurança máxima, têm condenações com penas a partir de 34 anos. Juntas, as penas ultrapassam quatro séculos.

Os presos transferidos integram a cúpula do CV, apontam informações do Governo do Rio de Janeiro. Alexander de Jesus Carlos, conhecido como Choque ou Coroa, que atua no Complexo do Alemão, é que tem a menor pena: 34 anos e seis meses de prisão.

Depois dele, Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, que integra a comissão da facção, pegou 35 anos, cinco meses e 26 dias de prisão.

Roberto de Souza Brito, conhecido como Irmão Metralha, que também atua no Complexo do Alemão, tem uma condenação de 50 anos, dois meses e 20 dias.

Já Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça de Sabão, que atua na comunidade do Sabão, em Niterói, tem 60 anos, quatro meses e 4 dias para pagar. Cinco anos a menos que Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, outro integrante da comissão do CV, que tem pena de 65 anos, oito meses e 26 dias.

Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, que atua como administrador da “caixinha” da facção tem 81 anos, quatro meses e 20 dias de condenação.

A maior pena, no entanto, é de Eliezer Miranda Joaquim, conhecido como Criam, que pegou 100 anos, dez meses e 15 dias de prisão.