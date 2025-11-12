LÍDERES DO TRÁFICO

Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja

Saiba quem são os integrantes da facção que foram encaminhados para unidades federais

Monique Lobo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:38

Transferência de sete chefes do CV para presídios federais Crédito: Rogério Santana/Divulgação

Sete líderes do Comando Vermelho (CV) que estavam no Penitenciária Laércio da Costa Peregrino, conhecido como Bangu 1, começaram a ser transferidos para presídios federais de segurança máxima, nesta quarta-feira (12), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ).

A operação para levar os chefes do tráfico para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, contou com uma forte escolta com cerca de 40 policiais do Serviço de Operações Especiais (SOE), do Grupo de Intervenção Tática (GIT) e da Divisão de Busca e Recaptura (Recap). Lá, a guarda dos traficantes foi passada para a Polícia Federal.

No aeroporto, os traficantes foram posicionados em uma fila. Em seguida, foram encaminhados para a aeronave, um por vez. Os chefes do CV vão ser levados para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Depois, serão transferidos para os presídios federais de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho.

A transferência acontece após decisão da Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela é resultado da Operação Contenção, deflagrada em 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, e que resultou em 121 mortes e 113 prisões.