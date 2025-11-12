Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja

Saiba quem são os integrantes da facção que foram encaminhados para unidades federais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:38

Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais Crédito: Rogério Santana/Divulgação

Sete líderes do Comando Vermelho (CV) que estavam no Penitenciária Laércio da Costa Peregrino, conhecido como Bangu 1, começaram a ser transferidos para presídios federais de segurança máxima, nesta quarta-feira (12), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ).

A operação para levar os chefes do tráfico para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, contou com uma forte escolta com cerca de 40 policiais do Serviço de Operações Especiais (SOE), do Grupo de Intervenção Tática (GIT) e da Divisão de Busca e Recaptura (Recap). Lá, a guarda dos traficantes foi passada para a Polícia Federal.

Veja imagens da transferência dos líderes do CV

Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
1 de 10
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo

No aeroporto, os traficantes foram posicionados em uma fila. Em seguida, foram encaminhados para a aeronave, um por vez. Os chefes do CV vão ser levados para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Depois, serão transferidos para os presídios federais de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho.

A transferência acontece após decisão da Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela é resultado da Operação Contenção, deflagrada em 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, e que resultou em 121 mortes e 113 prisões.

Veja quem são os sete chefes do CV que foram transferidos para unidades de segurança máxima

Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha por Reprodução
Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça por Reprodução
Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou Coroa por Repodução
Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor por Reprodução
Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho por Reprodução
Eliezer Miranda Joaquim, o Criam por Reprodução
1 de 6
Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha por Reprodução

Leia mais

Imagem - De onde são os fuzis que abastecem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro?

De onde são os fuzis que abastecem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro?

Imagem - Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

Imagem - Saiba quem era o traficante baiano do Comando Vermelho morto em operação no Rio

Saiba quem era o traficante baiano do Comando Vermelho morto em operação no Rio

Tags:

Cv Comando Vermelho Transferência

Mais recentes

Imagem - Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte

Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte
Imagem - Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)

Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)
Imagem - Resultado da Lotomania 2848, desta quarta-feira (12)

Resultado da Lotomania 2848, desta quarta-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha