RIO DE JANEIRO

MC Poze declara ligação com o Comando Vermelho e é transferido para Bangu

Investigado passa a ficar preso com integrantes da mesma facção

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2025 às 13:09

MC Poze é preso no Rio Crédito: Reprodução/TV Bahia

O MC Poze do Rodo, que foi preso na quinta-feira (29) por suspeita de apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas, afirmou para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) que possui ligação com o Comando Vermelho (CV). >

De acordo com informações do G1 Rio de Janeiro, após a declaração, Poze foi levado para a Penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, uma das unidades prisionais onde estão membros do CV.>

A declaração é um documento que deve ser assinado por todas as pessoas que entram no sistema penitenciário fluminense. Trata-se de uma ficha com informações sobre a prisão. Um dos campos é o 'ideologia declarada', que diz respeito à facção à qual o preso diz pertencer, >

O envolvimento de Poze com o Comando Vermelho nunca foi algo sigiloso. O cantor falou sobre o assunto em entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo. “Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum”, relatou. >

Prontuário de MC Poze Crédito: Reprodução/TV Globo

Prisão

O cantor MC Poze do Rodo foi preso por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (29) dentro de casa, em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Ele foi levado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).>

Segundo a investigação, o funkeiro fazia shows exclusivamente em locais dominados pela facção Comando Vermelho (CV). Ainda neste mês, ele virou alvo da polícia após viralizar nas redes sociais vídeos de supostos traficantes ostentando armas durante seus shows na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense. >