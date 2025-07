OPORTUNIDADE

Ministério da Saúde abre 1,7 mil bolsas de R$10 mil para profissionais da saúde

Cursos terão duração de 12 meses

Esther Morais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:58

Ministério da Saúde abre 1,7 mil bolsas Crédito: Agência Gov | Via Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou a abertura de 1,7 mil bolsas de R$10 mil para médicos especialistas. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do programa Agora Tem Especialistas, feito para enfrentar a escassez de profissionais na Atenção Especializada, um dos maiores gargalos do Sistema Único de Saúde (SUS). >

Segundo o ministro Alexandre Padilha, o primeiro edital para médicos especialistas ofertará 635 vagas para início das atividades em setembro. >

A atuação prática em hospitais e policlínicas da rede pública será o diferencial dos 16 cursos de aprimoramento, que serão ministrados por profissionais de excelência de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e da Rede Ebserh. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (28) na plataforma do UNA-SUS. >

Serão 16 horas semanais de prática assistencial e quatro horas semanais de atividades educacionais, como mentoria remota e imersões em serviços de referência em especialidades prioritárias para o SUS, como oncologia e ginecologia. Os cursos terão duração de 12 meses.>

Os médicos selecionados contarão com uma bolsa-formação de cerca de R$ 10 mil. Para participarem, eles precisam já serem certificados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou titulados pela Associação Médica Brasileira (AMB) nas áreas em que serão aprimorados. >

As 635 vagas deste primeiro ciclo serão destinadas a estados e municípios que já aderiram ao Agora Tem Especialistas. As demais 1.143 oportunidades serão direcionadas para cadastro reserva.>

Governo abre mil vagas para residência na saúde

O ministro Alexandre Padilha também anunciou a expansão de residências em áreas profissionais da saúde, com a oferta de 1 mil novas bolsas para perfis que incluem, por exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Essa medida do programa Agora Tem Especialistas priorizará especialidades essenciais para os pacientes do SUS, como saúde da mulher, oncologia, reabilitação e deficiência e Atenção Primária à Saúde.>

“O programa envolve todos os níveis das nossas redes do sistema de saúde, desde a Atenção Primária passando pela Atenção Especializada, capacitação das equipes, desenvolvimento de políticas de formação profissional, estruturas de saúde mais novas e mais ágeis, novos mecanismos de parcerias com o setor privado, além da qualificação dos dados”, explicou o ministro.>