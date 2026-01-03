Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário Giuliano Verdi, acionista da Rodobens, morre em Trancoso aos 51 anos

Membro do conselho de administração da RNI e figura central no conglomerado fundado por seu avô, Giuliano foi vítima de um infarto enquanto passeava por Trancoso com a família

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 19:31

Empresário e acionista da Rodobens, Giuliano Verdi morre aos 51 anos Crédito: Divulgação

O empresário Giuliano Finimundi Verdi, acionista e membro do conselho de administração das Empresas Rodobens, morreu na sexta-feira (2), aos 51 anos. A informação foi confirmada pelo grupo empresarial, sediado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. 

Ele circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso, distrito de Porto Seguro, no litoral baiano, quando passou mal. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro e realizar manobras de reanimação, mas o empresário não resistiu, segundo o BPMoney.

Giuliano era neto de Waldemar de Oliveira Verdi, fundador da Rodobens, e filho de Waldemar Verdi Júnior, atual presidente do conselho. Com uma trajetória consolidada no mundo corporativo, ele ocupava posições estratégicas no conglomerado, que atua nos setores financeiro, automotivo e imobiliário em todo o Brasil.

Como membro do conselho de administração da RNI (Negócios Imobiliários) e da Rodobens Participações, Giuliano Verdi teve papel ativo na expansão do grupo nos últimos anos. Sua expertise era voltada especialmente para a valorização de ativos, marketing e relacionamento institucional.

Além de sua atuação direta no império familiar, ele era reconhecido no mercado como sócio-fundador da Verhaw (locação de equipamentos de TI) e por sua passagem por empresas internacionais do grupo, como a RNI Trading nos Estados Unidos.

A morte do empresário causou forte comoção na comunidade empresarial paulista. Em nota, a Rodobens lamentou a perda, destacando o comprometimento de Giuliano com os valores de ética e inovação que norteiam a companhia há mais de 70 anos.

O velório e o sepultamento devem ocorrer em São José do Rio Preto, reduto histórico da família Verdi. Giuliano deixa esposa e três filhos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Corpos de vítimas carbonizadas em acidente com 11 mortes são sepultados na Bahia

Acidente com batida frontal acaba em morte de jovem em estrada da Bahia

Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça

Li Martins desabafa sobre 2025 após morte de JP Mantovani e fala em dor e aprendizado

Risco de morte: veja os cuidados na hora de fazer supino na academia

Nota de falecimento

O Grupo Rodobens comunica, com profundo pesar, o falecimento de Giuliano Finimundi Verdi, acionista e integrante do Comitê de Pessoas e do Conselho de Administração da Rodobens S.A., além de membro do Conselho de Administração da RNI.

Giuliano teve participação relevante na trajetória do Grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com os valores que sempre orientaram os negócios da família.

Neste momento de condolências, o Grupo Rodobens manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos ea todos que conviveram com Giuliano, desejando força e serenidade para atravessar este período de despedida.

Tags:

Morte Infarto Ricos

Mais recentes

Imagem - Homem chora ao ser preso no Piauí após agredir esposa na virada do ano; vítima sofreu fratura no braço

Homem chora ao ser preso no Piauí após agredir esposa na virada do ano; vítima sofreu fratura no braço
Imagem - R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada

R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada
Imagem - Quem são os vencedores da Mega da Virada 2025? Veja o que se sabe até agora

Quem são os vencedores da Mega da Virada 2025? Veja o que se sabe até agora

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada