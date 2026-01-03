BRASIL

Empresário Giuliano Verdi, acionista da Rodobens, morre em Trancoso aos 51 anos

Membro do conselho de administração da RNI e figura central no conglomerado fundado por seu avô, Giuliano foi vítima de um infarto enquanto passeava por Trancoso com a família

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 19:31

Empresário e acionista da Rodobens, Giuliano Verdi morre aos 51 anos Crédito: Divulgação

O empresário Giuliano Finimundi Verdi, acionista e membro do conselho de administração das Empresas Rodobens, morreu na sexta-feira (2), aos 51 anos. A informação foi confirmada pelo grupo empresarial, sediado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Ele circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso, distrito de Porto Seguro, no litoral baiano, quando passou mal. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro e realizar manobras de reanimação, mas o empresário não resistiu, segundo o BPMoney.



Giuliano era neto de Waldemar de Oliveira Verdi, fundador da Rodobens, e filho de Waldemar Verdi Júnior, atual presidente do conselho. Com uma trajetória consolidada no mundo corporativo, ele ocupava posições estratégicas no conglomerado, que atua nos setores financeiro, automotivo e imobiliário em todo o Brasil.

Como membro do conselho de administração da RNI (Negócios Imobiliários) e da Rodobens Participações, Giuliano Verdi teve papel ativo na expansão do grupo nos últimos anos. Sua expertise era voltada especialmente para a valorização de ativos, marketing e relacionamento institucional.

Além de sua atuação direta no império familiar, ele era reconhecido no mercado como sócio-fundador da Verhaw (locação de equipamentos de TI) e por sua passagem por empresas internacionais do grupo, como a RNI Trading nos Estados Unidos.

A morte do empresário causou forte comoção na comunidade empresarial paulista. Em nota, a Rodobens lamentou a perda, destacando o comprometimento de Giuliano com os valores de ética e inovação que norteiam a companhia há mais de 70 anos.

O velório e o sepultamento devem ocorrer em São José do Rio Preto, reduto histórico da família Verdi. Giuliano deixa esposa e três filhos.

Nota de falecimento

O Grupo Rodobens comunica, com profundo pesar, o falecimento de Giuliano Finimundi Verdi, acionista e integrante do Comitê de Pessoas e do Conselho de Administração da Rodobens S.A., além de membro do Conselho de Administração da RNI.

Giuliano teve participação relevante na trajetória do Grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com os valores que sempre orientaram os negócios da família.