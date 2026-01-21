INTERIOR DE SP

Motorista nu e bêbado atropela idosa de 84 anos que ia para igreja

Vítima perdeu a consciência após o impacto; suspeito foi preso e teve a preventiva decretada

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:30

Motorista foi preso após atropelamento Crédito: Reprodução

Uma idosa de 84 anos foi atropelada por um motorista nu e embriagado na noite de domingo (18), em Registro, no interior de São Paulo. O condutor fugiu sem prestar socorro, mas acabou localizado e preso pela Polícia Militar.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher relatou que havia saído de casa e seguia para a igreja quando foi atingida pelo veículo. Ela afirmou que perdeu a consciência após sentir o impacto e só despertou já no hospital, onde recebeu atendimento médico. A vítima disse ainda que não conhece o motorista.

Segundo o portal G1, o homem foi identificado como Luiz Felipe Ribeiro Felizardo, de 40 anos. Câmeras de monitoramento registraram o momento do atropelamento enquanto a idosa caminhava pela rua. Testemunhas acionaram a PM, apresentaram as imagens aos policiais e informaram que o suspeito morava no próprio bairro.

Os militares foram até uma residência, onde foram recebidos pela companheira do motorista. Durante a abordagem, os agentes avistaram o carro circulando na região e iniciaram uma perseguição. Luiz foi interceptado na entrada do bairro.

No momento da prisão, os policiais solicitaram que o homem vestisse as roupas que estavam dentro do automóvel. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal na direção de veículo e omissão de socorro.

A vítima passou por exames e foi medicada antes de receber alta. Em nota, a Prefeitura de Registro informou que exames de raio-x não indicaram alterações nem sinais de fraturas.