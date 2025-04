CRIME

Mulher envenenada com ovo de Páscoa melhora, mas filha de 13 anos permanece grave

Criança de sete anos morreu no envenenamento da família; suspeita está presa

A mulher de 32 anos internada com suspeita de envenenamento após consumir um ovo de Páscoa no Maranhão apresentou melhora e foi retirada da ventilação mecânica, segundo informações da família. Ela recebeu alta da UTI do Hospital Municipal de Imperatriz e foi transferida para a enfermaria, onde consegue se comunicar, mas ainda não recuperou os movimentos do corpo. As informações são do Uol.>

Ao recuperar a consciência, a paciente foi informada sobre a morte do filho de sete anos, que foi enterrado na sexta-feira (18). Uma equipe de psicólogos está prestando apoio à família. Enquanto isso, a filha mais velha, de 13 anos, permanece em estado grave na UTI, com piora neurológica e hemodinâmica, necessitando de medicamentos para estabilizar a pressão arterial. >

O caso começou na quarta-feira (16), quando um motoboy entregou o ovo de chocolate à família. A principal suspeita, Jordelia Pereira Barbosa, de 36 anos, foi presa na quinta-feira (17) quando viajava de Imperatriz para Santa Inês. Imagens de segurança mostram a mulher comprando os ovos usando peruca e óculos escuros. >

Embora Jordelia tenha admitido a compra do produto, negou qualquer envolvimento no envenenamento. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, afirmou que "elementos fortes" ligam a suspeita ao crime, possivelmente motivado por ciúmes do novo relacionamento do ex-companheiro. >

A família recebeu o chocolate acompanhado de um bilhete anônimo com os dizeres: "Com amor. Feliz Páscoa". O irmão da vítima relatou que, após a entrega, uma ligação misteriosa perguntou se o presente havia sido recebido, sem se identificar. >