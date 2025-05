OUTRO CASO

Mulher leva bebê reborn para posto de vacinação, e atendimento é recusado

Segundo a Secretaria de Saúde, a mulher procurou a unidade de saúde, pedindo para que fosse simulada a aplicação de vacina na boneca da filha dela, de 4 anos, a pedido da criança.

Uma mulher acompanhada da filha de 4 anos e de um bebê reborn procurou um posto de saúde na cidade catarinense de Itajaí e pediu que a boneca fosse vacinada. O objetivo era gravar um vídeo para as redes sociais. O caso aconteceu em janeiro deste ano e foi divulgado nesta terça-feira (20) após um pedido do site NSC Total, de Santa Catarina, à Secretaria de Saúde do município.