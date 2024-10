APÓS QUEDA

Novo exame de Lula é estável e ele pode trabalhar em Brasília

Lula passa por acompanhamento médico por causa de um acidente doméstico sofrido no último sábado, dia 19. O petista caiu no banheiro e levou uma pancada na cabeça. Isso o fez cancelar a participação na cúpula do Brics, na Rússia.

O chefe do governo também passou os últimos dias com uma agenda de trabalho menos intensa, despachando do Palácio da Alvorada. Ele participa nesta sexta-feira da solenidade de anúncio do novo acordo sobre a tragédia de Mariana. Será sua primeira atividade no Palácio do Planalto depois do acidente.