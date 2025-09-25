Pastor diz que orou 21 dias para Lula morrer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O pastor e cantor Douglas Borges disse que realizou uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às vésperas da última eleição presidencial, em 2022. A declaração foi feita na última terça-feira (23), durante o Eu Acredito Podcast, apresentado pelo escritor evangélico Fábio Santos.
Borges disse que orou durante madrugadas para o que o então candidato petista não vencesse a eleição. Ele disse que o gesto foi fruto da "raiva" e da "carnalidade". O cantor afirmou que o pensamento mudou após uma vigília, um período de oração que geralmente ocorre pela noite.
“No vigésimo dia, eu estou de madrugada acordado, e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão os meus olhos se encheram de água. O Espírito Santo falou pra mim: 'Eu não olho ele como você vê. Ele pra mim ainda é uma alma, é um filho. E se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele'. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa, aceite a Jesus como salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência. E não há salvação em outro ser”, disse o pastor.
Douglas Borges se declara em público como conservador e simpatizante do bolsonarismo. No entanto, afirmou que não concorda com todas as atitudes so ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Tem muita coisa que ele fez que eu não concordo, faltou temperamento, conversava fiado demais”, afirmou.
