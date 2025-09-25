ANTES DA ELEIÇÃO

Pastor diz que orou 21 dias para Lula morrer

Douglas Borges revelou que fez campanha de oração por morte de petista em 2022

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:21

Pastor Douglas Borges Crédito: Reprodução/Instagram

O pastor e cantor Douglas Borges disse que realizou uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às vésperas da última eleição presidencial, em 2022. A declaração foi feita na última terça-feira (23), durante o Eu Acredito Podcast, apresentado pelo escritor evangélico Fábio Santos.

Borges disse que orou durante madrugadas para o que o então candidato petista não vencesse a eleição. Ele disse que o gesto foi fruto da "raiva" e da "carnalidade". O cantor afirmou que o pensamento mudou após uma vigília, um período de oração que geralmente ocorre pela noite.

“No vigésimo dia, eu estou de madrugada acordado, e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão os meus olhos se encheram de água. O Espírito Santo falou pra mim: 'Eu não olho ele como você vê. Ele pra mim ainda é uma alma, é um filho. E se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele'. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa, aceite a Jesus como salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência. E não há salvação em outro ser”, disse o pastor.

Douglas Borges se declara em público como conservador e simpatizante do bolsonarismo. No entanto, afirmou que não concorda com todas as atitudes so ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Tem muita coisa que ele fez que eu não concordo, faltou temperamento, conversava fiado demais”, afirmou.