ORIENTE MÉDIO

Prefeito de BH se refugia em bunker durante ataques entre Israel e Irã

Álvaro Damião está em viagem cumprindo agenda em Israel

O deslocamento internacional, no entanto, acabou coincidindo com uma escalada violenta no conflito entre Israel e Irã. Durante a madrugada, no horário local, as Forças de Defesa israelenses lançaram um ataque aéreo contra o Irã, matando líderes militares e dois cientistas nucleares ligados ao programa nuclear iraniano. Em resposta, o Irã teria disparado mais de 100 drones contra território israelense, levando o governo de Israel a declarar estado de emergência e a fechar o espaço aéreo.>