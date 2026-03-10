FORTUNA

Quem é a brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo, segundo a Forbes

A Forbes divulgou nesta terça-feira (10) a lista das pessoas mais ricas do mundo em 2026

Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:46

Amelie Voigt Trejes se tornou a bilionária mais jovem do mundo aos 20 anos Crédito: Reprodução

A bilionária mais jovem do mundo é brasileira, segundo o ranking das pessoas com as maiores fortunas do mundo em 2026, divulgado pela Forbes nesta terça-feira (10). Trata-se de Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, herdeira da WEG, gigante catarinense de motores elétricos. A fortuna dela é estimada em R$ 5,676 bilhões.



Amelie Voigt Trejes herdou 2% da WEG, empresa fundada pelo seu avô, Werner Ricardo Voigt, e outros sócios. Além dela, quatro integrantes da família Voigt estão entre os bilionários mais jovens do Brasil. São eles seus irmãos, Felipe e Pedro Voigt Trejes, e as primas Dora e Lívia Voigt de Assis, com patrimônios que variam entre R$ 5,676 bilhões e R$ 7,22 bilhões.



A WEG, fundada em 1961 por Werner Voigt junto com Geraldo Werninghaus e Eggon João da Silva, transformou-se num caso raro de empresa familiar brasileira que alcançou projeção global.



Outro destaque na lista é a brasileira Luana Lopes Lara, descrita como a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Aos 29 anos, ela é cofundadora da Kalshi, plataforma em que os usuários montam posições de investimentos baseadas em eventos como cultura pop, dados econômicos e resultados políticos. Sua fortuna é estimada em R$ 6,708 bilhões, conforme divulgado pela Forbes.