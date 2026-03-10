Quem é a brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo, segundo a Forbes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:46
A bilionária mais jovem do mundo é brasileira, segundo o ranking das pessoas com as maiores fortunas do mundo em 2026, divulgado pela Forbes nesta terça-feira (10). Trata-se de Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, herdeira da WEG, gigante catarinense de motores elétricos. A fortuna dela é estimada em R$ 5,676 bilhões.
Amelie Voigt Trejes herdou 2% da WEG, empresa fundada pelo seu avô, Werner Ricardo Voigt, e outros sócios. Além dela, quatro integrantes da família Voigt estão entre os bilionários mais jovens do Brasil. São eles seus irmãos, Felipe e Pedro Voigt Trejes, e as primas Dora e Lívia Voigt de Assis, com patrimônios que variam entre R$ 5,676 bilhões e R$ 7,22 bilhões.
A WEG, fundada em 1961 por Werner Voigt junto com Geraldo Werninghaus e Eggon João da Silva, transformou-se num caso raro de empresa familiar brasileira que alcançou projeção global.
Outro destaque na lista é a brasileira Luana Lopes Lara, descrita como a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Aos 29 anos, ela é cofundadora da Kalshi, plataforma em que os usuários montam posições de investimentos baseadas em eventos como cultura pop, dados econômicos e resultados políticos. Sua fortuna é estimada em R$ 6,708 bilhões, conforme divulgado pela Forbes.
O ranking dos bilionários de 2026 conta com 70 brasileiros. O mais rico deles, segundo a Forbes, é o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, com fortuna de R$ 185,244 bilhões. A segunda posição é ocupada por André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual. Sua fortuna é estimada em R$ 104,23 bilhões. Eles aparecem em 59ª e 131ª posições no ranking global, respectivamente.