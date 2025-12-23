VEJA SE TEM DIREITO

R$ 145 milhões esquecidos: veja se você tem direito a sacar o abono salarial PIS/Pasep 2025

Prazo para saque vai até 29 de dezembro

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:31

Dinheiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Mesmo com o calendário praticamente encerrado, mais de 141 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025 ainda não retiraram o dinheiro. Segundo o Ministério do Trabalho, permanecem disponíveis R$ 145.788.353,00 referentes ao benefício do ano-base 2023.

O saque pode ser feito até 29 de dezembro. Após essa data, os valores não retirados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme as regras do programa. Ainda assim, quem perder o prazo poderá solicitar a liberação posteriormente, mas o procedimento passa a ser realizado diretamente pelos canais do Ministério do Trabalho.

Assim como ocorreu em 2024, o pagamento em 2025 segue um calendário unificado, válido tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos. A liberação ocorre de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Atualmente, o dinheiro está disponível para saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A última rodada regular de pagamentos foi liberada em agosto, contemplando os nascidos em novembro e dezembro.

Além disso, em novembro, o governo federal autorizou um lote extra do abono salarial, beneficiando 1.640.201 trabalhadores cujos dados foram enviados fora do prazo pelos empregadores. Na ocasião, foram liberados cerca de R$ 1,5 bilhão.

Ao todo, o orçamento destinado ao pagamento do PIS/Pasep em 2025 soma R$ 30,7 bilhões, alcançando aproximadamente 26,5 milhões de trabalhadores. De acordo com o Ministério do Trabalho, a taxa de cobertura já chegou a 99,47% do público estimado.

O que é o abono salarial?

O abono salarial é um benefício anual que pode chegar a até um salário-mínimo. Ele é destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, via Pasep, desde que cumpram os critérios exigidos.

De forma geral, têm direito aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base e receberam, em média, até dois salários-mínimos por mês.

Como consultar se tem algo a receber?

A consulta pode ser feita gratuitamente pela Carteira de Trabalho Digital:

Verifique se o aplicativo está atualizado;

Faça login com CPF e senha do portal gov.br;

Acesse a aba “Benefícios” e selecione “Abono Salarial”;

O sistema informará se o trabalhador está habilitado e os detalhes do pagamento.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar as informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Quem pode receber o abono salarial?

Para ter direito ao benefício, é necessário:

estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado para empregador que contribua para o PIS ou Pasep;

ter recebido até dois salários-mínimos médios no ano-base;

ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Quem fica de fora?

Não têm direito ao abono salarial:

empregados domésticos;

trabalhadores rurais contratados por pessoa física;

trabalhadores urbanos contratados por pessoa física;

empregados de pessoa física equiparada a pessoa jurídica.

Qual é o valor do benefício?

O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. O cálculo considera o salário-mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Assim, apenas quem atuou durante os 12 meses recebe o valor integral. Em 2025, o benefício varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, conforme o período de trabalho em 2023.

Como é feito o pagamento?

O PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, é pago pela Caixa Econômica Federal e pode ser recebido de quatro formas:

crédito automático em conta corrente ou poupança da Caixa;

depósito na Poupança Social Digital, movimentada pelo Caixa Tem;

saque com cartão social e senha em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui;

atendimento presencial em agências da Caixa, mediante documento de identificação.