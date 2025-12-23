Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

R$ 145 milhões esquecidos: veja se você tem direito a sacar o abono salarial PIS/Pasep 2025

Prazo para saque vai até 29 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:31

Dinheiro: juros básicos da economia podem ser elevados
Dinheiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Mesmo com o calendário praticamente encerrado, mais de 141 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025 ainda não retiraram o dinheiro. Segundo o Ministério do Trabalho, permanecem disponíveis R$ 145.788.353,00 referentes ao benefício do ano-base 2023.

O saque pode ser feito até 29 de dezembro. Após essa data, os valores não retirados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme as regras do programa. Ainda assim, quem perder o prazo poderá solicitar a liberação posteriormente, mas o procedimento passa a ser realizado diretamente pelos canais do Ministério do Trabalho.

Assim como ocorreu em 2024, o pagamento em 2025 segue um calendário unificado, válido tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos. A liberação ocorre de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Consultar PIS/PASEP

Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
1 de 4
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução

Atualmente, o dinheiro está disponível para saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A última rodada regular de pagamentos foi liberada em agosto, contemplando os nascidos em novembro e dezembro.

Além disso, em novembro, o governo federal autorizou um lote extra do abono salarial, beneficiando 1.640.201 trabalhadores cujos dados foram enviados fora do prazo pelos empregadores. Na ocasião, foram liberados cerca de R$ 1,5 bilhão.

Ao todo, o orçamento destinado ao pagamento do PIS/Pasep em 2025 soma R$ 30,7 bilhões, alcançando aproximadamente 26,5 milhões de trabalhadores. De acordo com o Ministério do Trabalho, a taxa de cobertura já chegou a 99,47% do público estimado.

O que é o abono salarial?

O abono salarial é um benefício anual que pode chegar a até um salário-mínimo. Ele é destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, via Pasep, desde que cumpram os critérios exigidos.

De forma geral, têm direito aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base e receberam, em média, até dois salários-mínimos por mês.

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro

O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA
Falta de planejamento e controle no fluxo de caixa é crítica porque vai levar à falta de controle de contas fixas, despesas extras e investimentos por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Apegado à poupança, a classe média deixa o dinheiro mais parado;  pessoas ricas tendem a investir ativamente em negócios, fontes paralelas de renda e renda passiva (Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock) por Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock
Priorizar o pagamento antecipado de dívidas baratas, como hipotecas com juros baixos, enquanto se carrega dívidas caras, como as do cartão de crédito, é um erro estratégico (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
Não dá para esperar que o dinheiro “sobre” no fim do mês para investir  pois raramente acontece por Freepik
Ser proativo significa planejar o futuro, e ser reativo significa apenas "correr atrás do prejuízo" a cada mês (Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock) por Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock
A diferença principal está na "mentalidade", conforme afirma o especialista, que separa quem prospera de quem não busca aprender por Shutterstock
1 de 7
O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA

Como consultar se tem algo a receber?

A consulta pode ser feita gratuitamente pela Carteira de Trabalho Digital:

  • Verifique se o aplicativo está atualizado;
  • Faça login com CPF e senha do portal gov.br;
  • Acesse a aba “Benefícios” e selecione “Abono Salarial”;
  • O sistema informará se o trabalhador está habilitado e os detalhes do pagamento.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar as informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Leia mais

Imagem - Mais de 150 mil brasileiros ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025; prazo termina em breve

Mais de 150 mil brasileiros ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025; prazo termina em breve

Imagem - PIS/Pasep ficará mais difícil de receber em 2026; veja o que muda no abono salarial

PIS/Pasep ficará mais difícil de receber em 2026; veja o que muda no abono salarial

Imagem - Abono salarial do PIS/Pasep vai ser pago a 4,3 milhões de brasileiros;  veja quem recebe

Abono salarial do PIS/Pasep vai ser pago a 4,3 milhões de brasileiros;  veja quem recebe

Quem pode receber o abono salarial?

Para ter direito ao benefício, é necessário:

estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado para empregador que contribua para o PIS ou Pasep;

ter recebido até dois salários-mínimos médios no ano-base;

ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Quem fica de fora?

Não têm direito ao abono salarial:

empregados domésticos;

trabalhadores rurais contratados por pessoa física;

trabalhadores urbanos contratados por pessoa física;

empregados de pessoa física equiparada a pessoa jurídica.

Qual é o valor do benefício?

O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. O cálculo considera o salário-mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Assim, apenas quem atuou durante os 12 meses recebe o valor integral. Em 2025, o benefício varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, conforme o período de trabalho em 2023.

Como é feito o pagamento?

O PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, é pago pela Caixa Econômica Federal e pode ser recebido de quatro formas:

crédito automático em conta corrente ou poupança da Caixa;

depósito na Poupança Social Digital, movimentada pelo Caixa Tem;

saque com cartão social e senha em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui;

atendimento presencial em agências da Caixa, mediante documento de identificação.

Já o Pasep, voltado aos servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. O pagamento ocorre, prioritariamente, por crédito em conta, transferência via TED, PIX ou atendimento presencial nas agências, conforme informou o Ministério do Trabalho.

Tags:

Pis/pasep

Mais recentes

Imagem - Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1

Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1
Imagem - 'Turista sexual', youtuber americano é preso no Brasil por suspeita de abusos contra menores

'Turista sexual', youtuber americano é preso no Brasil por suspeita de abusos contra menores
Imagem - Caso Eloá: Lindemberg está entre presos liberados para última 'saidinha' do ano

Caso Eloá: Lindemberg está entre presos liberados para última 'saidinha' do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
01

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
02

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
03

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
04

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia