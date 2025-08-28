Acesse sua conta
Repórter da TV Record toma soco no rosto de policial após acidente

Homem agrediu jornalista e equipe após colidir com veículo e atropelar motociclista

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:01

Homem agrediu mulher após colidir com veículo e atropelar motociclistas
Repórter Angélica Gomes, da TV Record Crédito: Reprodução/TV Record

Uma repórter da TV Record foi agredida por um policial militar enquanto cobria um acidente de trânsito causado pelo próprio agressor. O caso aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.

A jornalista Angélica Gomes reportava o caso em frente a um motel quando o agente partiu para cima da equipe de reportagem e desferiu um soco nela, além de ter atacar o cinegrafista e danificar o equipamento da equipe. “Ei, cê tá louco?”, gritou a jornalista ao ser atacada. Antes das agressões, o policial colidiu três vezes na traseira do carro de uma mulher e ao tentar fugir, atropelou um motociclista, segundo a própria reportagem.

“Ele veio para cima da equipe, bateu na câmera, quebrando a câmera e, logo em seguida, deu um soco no meu rosto, onde acertou minha mandíbula. A situação foi controlada, mas estou indo para a delegacia agora registrar boletim e depois fazer corpo de delito, pois vou representar contra esse policial", disse Angélica, ainda na reportagem.

Após o ocorrido, o policial alegou que agrediu a equipe por conta de problemas psicológicos. De acordo com a repórter, ele afirmou que se tivesse uma arma de fogo, usaria contra as vítimas. O PM foi preso e levado para delegacia.

Em nota, a TV Record repudiou o ataque e prestou votos de solidariedade à jornalista agredida. “Este incidente destaca preocupações sobre comportamentos violentos por parte daqueles encarregados da segurança pública e reforça a importância da proteção dos profissionais da imprensa durante seu trabalho diário. A comunidade expressa solidariedade à repórter agredida neste lamentável evento”, declarou a emissora.

