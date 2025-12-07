Acesse sua conta
Rolex, joias e Iphones: veja como resgatar itens esquecidos no Aeroporto de Guarulhos

Objetos foram acumulados ao longo de um ano e meio e podem ser reclamados até janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:38

Itens podem ser resgatados em Guarulhos
Itens podem ser resgatados em Guarulhos Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo publicou um edital que funciona como um “último chamado” para os proprietários de mais de 17 mil itens esquecidos, perdidos ou simplesmente abandonados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os objetos, acumulados entre abril de 2019 e outubro de 2020, estão sob a guarda do Fundo Social do Município, e só poderão ser recuperados até 29 de janeiro de 2026. Depois disso, o destino do acervo será definido pela própria Justiça, segundo o g1.

Quem reconhecer algum pertence deve entrar em contato com o Fundo Social pelo e-mail ou telefone disponibilizados no edital. O atendimento é feito por Tatiana Amorim, responsável pelo setor. Também é possível conferir os itens pessoalmente no galpão onde tudo está armazenado, na Alameda Tutóia, no bairro Gopoúva. A consulta presencial pode ser feita até o fim do prazo, sem necessidade de agendamento prévio.

A lista de objetos reúne desde itens comuns — como bolsas, malas, mochilas, roupas e eletrônicos — até peças de maior valor financeiro ou curiosidade. Aparelhos celulares, relógios, laptops e câmeras fotográficas aparecem entre os mais procurados, mas também há diversas joias, incluindo alianças com diamantes e relógios Rolex, alguns deles em perfeitas condições. Todo o material passou por triagem e catalogação desde que foi recolhido no aeroporto.

Entre os “diferentões” encontrados no terminal internacional estão um carrinho de bebê, um par de muletas de alumínio, instrumentos musicais como ukulele e ainda fardos de cigarros. Segundo o Fundo Social, muitos desses itens são esquecidos em áreas de conexão, nos carrinhos de transporte ou após viagens longas. A expectativa é que, com o edital, parte dos proprietários finalmente recupere o que deixou para trás sem perceber.

