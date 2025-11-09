'CENA DE GUERRA'

Tornado destruiu cidade no Paraná em 1 minuto, contam moradores

Com ventos de 250 km/h, fenômeno devastou 90% de Rio Bonito do Iguaçu

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:34

Tornado destruiu cidade

Em apenas um minuto, Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, foi completamente devastada por um tornado com ventos de até 250 km/h. O fenômeno, ocorrido na noite de sexta-feira (7), destruiu quase toda a cidade e deixou seis mortos, sendo cinco moradores locais e uma vítima em Guarapuava, município vizinho.

“Foi questão de 1 minuto, 1 minuto terminou tudo, acabou tudo”, relatou ao Jornal Nacional, da TV Globo, um morador que perdeu a casa recém-reformada.

A força do vento foi suficiente para derrubar 90% das construções da cidade, arrastar veículos e arrancar telhados. Com cerca de 14 mil habitantes, mais de 11 mil pessoas foram afetadas e pelo menos 750 ficaram feridas.

“Cena de guerra”

O cenário após a tragédia foi descrito por quem sobreviveu como “uma cena de guerra”. “Eu não sei o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, mas parece uma cena de guerra”, resumiu um morador.

Casas, comércios e estruturas públicas foram completamente destruídos. O pátio da Prefeitura ficou coberto de destroços, com ônibus e carros arrastados pelo vento.

Histórias de perda

Entre as vítimas que morreram está Júlia Kwapis, de 14 anos. A adolescente estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelo tornado. “Foi muito desesperador. Ela foi arremessada, foi tudo muito rápido”, contou a mãe.

Os outros mortos foram identificados como: Adriane Maria de Moura, de 47 anos; Jurandir Nogueira Ferreira, de 49, atingido por um poste; José Gieteski, de 83, arremessado com a própria casa; e Claudino Paulino Risse, de 57, encontrado sob os escombros. Em Guarapuava, morreu José Neri Geremias.

“A gente fica sem chão, sem palavras. Ela era nosso pilar”, lamentou o irmão de Adriane.

“O mais importante é a vida”

Com o colapso total da infraestrutura, a cidade ficou sem energia, água e comunicação. Sete torres de energia caíram na região, e os sinais de celular e internet continuam precários.

Quem perdeu tudo foi levado para abrigos em Laranjeiras do Sul, a cerca de 20 quilômetros dali. A dona de casa Rosinete Gonçalves Bueno sobreviveu com os filhos após se esconder embaixo de uma mesa. “A casa demoliu, caiu tudo em cima. O que salvou foi a mesa de madeira. Graças a Deus, o mais importante é a vida.”

Calamidade e ajuda emergencial

Diante da destruição, o Governo do Paraná decretou estado de calamidade pública e luto oficial de três dias. O Governo Federal reconheceu o decreto e enviou Defesa Civil Nacional e Força Nacional do SUS para auxiliar nos atendimentos. O INSS anunciou a antecipação de benefícios e o envio de equipes para orientar os moradores. Uma comitiva federal visitou Rio Bonito do Iguaçu neste sábado (8) para avaliar os danos.