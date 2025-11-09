Tornado destruiu cidade no Paraná em 1 minuto, contam moradores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:34
Em apenas um minuto, Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, foi completamente devastada por um tornado com ventos de até 250 km/h. O fenômeno, ocorrido na noite de sexta-feira (7), destruiu quase toda a cidade e deixou seis mortos, sendo cinco moradores locais e uma vítima em Guarapuava, município vizinho.
“Foi questão de 1 minuto, 1 minuto terminou tudo, acabou tudo”, relatou ao Jornal Nacional, da TV Globo, um morador que perdeu a casa recém-reformada.
A força do vento foi suficiente para derrubar 90% das construções da cidade, arrastar veículos e arrancar telhados. Com cerca de 14 mil habitantes, mais de 11 mil pessoas foram afetadas e pelo menos 750 ficaram feridas.
Tornado destruiu cidade no Paraná
“Cena de guerra”
O cenário após a tragédia foi descrito por quem sobreviveu como “uma cena de guerra”. “Eu não sei o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, mas parece uma cena de guerra”, resumiu um morador.
Casas, comércios e estruturas públicas foram completamente destruídos. O pátio da Prefeitura ficou coberto de destroços, com ônibus e carros arrastados pelo vento.
Histórias de perda
Entre as vítimas que morreram está Júlia Kwapis, de 14 anos. A adolescente estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelo tornado. “Foi muito desesperador. Ela foi arremessada, foi tudo muito rápido”, contou a mãe.
Os outros mortos foram identificados como: Adriane Maria de Moura, de 47 anos; Jurandir Nogueira Ferreira, de 49, atingido por um poste; José Gieteski, de 83, arremessado com a própria casa; e Claudino Paulino Risse, de 57, encontrado sob os escombros. Em Guarapuava, morreu José Neri Geremias.
“A gente fica sem chão, sem palavras. Ela era nosso pilar”, lamentou o irmão de Adriane.
“O mais importante é a vida”
Com o colapso total da infraestrutura, a cidade ficou sem energia, água e comunicação. Sete torres de energia caíram na região, e os sinais de celular e internet continuam precários.
Quem perdeu tudo foi levado para abrigos em Laranjeiras do Sul, a cerca de 20 quilômetros dali. A dona de casa Rosinete Gonçalves Bueno sobreviveu com os filhos após se esconder embaixo de uma mesa. “A casa demoliu, caiu tudo em cima. O que salvou foi a mesa de madeira. Graças a Deus, o mais importante é a vida.”
Calamidade e ajuda emergencial
Diante da destruição, o Governo do Paraná decretou estado de calamidade pública e luto oficial de três dias. O Governo Federal reconheceu o decreto e enviou Defesa Civil Nacional e Força Nacional do SUS para auxiliar nos atendimentos. O INSS anunciou a antecipação de benefícios e o envio de equipes para orientar os moradores. Uma comitiva federal visitou Rio Bonito do Iguaçu neste sábado (8) para avaliar os danos.
Por causa da tragédia, as provas do Enem marcadas para domingo (9) foram canceladas na região. “É triste olhar e ver que tudo virou pó. Não é fácil, não”, desabafou um dos moradores ao observar o que restou da cidade.