Valdemar Costa Neto afirma lealdade a Bolsonaro após ex-presidente ficar inelegível pelo TSE

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, prometeu lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se tornou inelegível em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira, 30. "Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro", afirmou nas redes sociais. Ele considerou como "injustiça" a decisão da Corte eleitoral e afirmou que será revertida nas eleições de municipais de 2024 e nas eleições gerais de 2026. "Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo", disse Valdemar Costa Neto.

O TSE tornou o presidente inelegível por 5 votos a 2. Com os incisivos votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte eleitoral, o Tribunal enquadrou o ex-chefe do Executivo por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão da reunião em que atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas.