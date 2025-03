DIPLOMA DE MEDICINA

Veja onde são as provas do Revalida 2025; cartão de confirmação já está disponível

Exame acontece no dia 23 deste mês

O cartão de confirmação para quem se inscreveu no Revalida 2025.1, exame que revalida diplomas médicos de instituições de ensino superior estrangeiras, já pode ser acessado. Além do número de inscrição, o documento também contém o local de prova, a data e o horário da prova. >

O exame acontece no dia 23 deste mês, em 11 capitais: Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).>

Para acessar o cartão de confirmação, é preciso entrar no Sistema Revalida . Não é obrigatório levar o documento no dia da prova, mas o Ministério da Educação orienta aos inscritos que é indicado levar. >

As provas são divididas em duas etapas - teoria e prática - e abordam cinco áreas: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família; quando são avaliadas as habilidades, as competências e os conhecimentos para o exercício profissional.>