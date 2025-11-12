Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:36

Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Em Êta Mundo Melhor! desta quarta-feira, 12 de novembro, o amor e as confusões prometem agitar a novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

O capítulo começa com Sabiá confrontando Zenaide sobre seus sentimentos por Asdrúbal, deixando a moça sem saber o que responder. Enquanto isso, Candinho continua mostrando seu lado generoso e presenteia as crianças com bicicletas, espalhando alegria pela vila.

Leia mais

Imagem - Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Imagem - Maestro Carlos Prazeres será homenageado pela Academia de Letras da Bahia; veja detalhes

Maestro Carlos Prazeres será homenageado pela Academia de Letras da Bahia; veja detalhes

Imagem - Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Mas o coração do protagonista também tem dono: Candinho abre o jogo com Zulma e afirma que está completamente apaixonado por Dita. A confissão deixa a mulher abalada e ela ainda será surpreendida por algo que vai mexer com seus planos.

Do outro lado, Túlio sofre em silêncio ao ver Estela nos braços de Celso, e a enfermeira percebe a tristeza dele. Já Manoela comemora ao ser contratada para uma radionovela, o que desperta a irritação de Olímpia.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

A trama ainda reserva uma reviravolta importante: Celso descobre que foi Sandra quem comprou sua casa, e o choque promete mudar tudo entre eles. Enquanto isso, Tamires se machuca durante um ensaio e é levada ao hospital, onde Estela a atende e a encaminha até Túlio, criando mais um elo entre os dois.

Para fechar o capítulo, Anacleto dá sua bênção para o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos, enquanto Zulma aparece para surpreender Dita em um momento decisivo.

'Êta Mundo Melhor!' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Os horários podem sofrer alterações na programação.

Leia mais

Imagem - Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Imagem - 3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

Imagem - Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

tv Globo Novelas êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte

Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte
Imagem - Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja

Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja
Imagem - Resultado da Lotomania 2848, desta quarta-feira (12)

Resultado da Lotomania 2848, desta quarta-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha