Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:36
Em Êta Mundo Melhor! desta quarta-feira, 12 de novembro, o amor e as confusões prometem agitar a novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.
O capítulo começa com Sabiá confrontando Zenaide sobre seus sentimentos por Asdrúbal, deixando a moça sem saber o que responder. Enquanto isso, Candinho continua mostrando seu lado generoso e presenteia as crianças com bicicletas, espalhando alegria pela vila.
Mas o coração do protagonista também tem dono: Candinho abre o jogo com Zulma e afirma que está completamente apaixonado por Dita. A confissão deixa a mulher abalada e ela ainda será surpreendida por algo que vai mexer com seus planos.
Do outro lado, Túlio sofre em silêncio ao ver Estela nos braços de Celso, e a enfermeira percebe a tristeza dele. Já Manoela comemora ao ser contratada para uma radionovela, o que desperta a irritação de Olímpia.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A trama ainda reserva uma reviravolta importante: Celso descobre que foi Sandra quem comprou sua casa, e o choque promete mudar tudo entre eles. Enquanto isso, Tamires se machuca durante um ensaio e é levada ao hospital, onde Estela a atende e a encaminha até Túlio, criando mais um elo entre os dois.
Para fechar o capítulo, Anacleto dá sua bênção para o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos, enquanto Zulma aparece para surpreender Dita em um momento decisivo.
'Êta Mundo Melhor!' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Os horários podem sofrer alterações na programação.