MÚSICA

Maestro Carlos Prazeres será homenageado pela Academia de Letras da Bahia; veja detalhes

Regente da Orquestra Sinfônica da Bahia receberá a Medalha Arlindo Fragoso em cerimônia aberta nesta quarta (12)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:44

Maestro Carlos Prazeres Crédito: Divulgação

O maestro Carlos Prazeres, um dos nomes mais respeitados da música erudita brasileira, será condecorado pela Academia de Letras da Bahia (ALB) com a Medalha Arlindo Fragoso, distinção que celebra personalidades de destaque em suas áreas de atuação.

A cerimônia acontece nesta quarta-feira (12), às 18h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, e será conduzida pelo presidente da instituição, Aleilton Fonseca. O evento é aberto ao público e contará com apresentação especial da Camerata Quadro Solar.

A homenagem foi proposta pelo acadêmico Ordep Serra, que fará o discurso de saudação ao maestro, ao lado do também membro da ALB Paulo Costa Lima.

Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) desde 2011, Carlos Prazeres é reconhecido por seu trabalho à frente de importantes formações sinfônicas no Brasil e no exterior. Além da OSBA, ele também comanda a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e já foi regente assistente de Isaac Karabtchevsky na Orquestra Petrobras Sinfônica por oito anos consecutivos.

Formado em oboé pela UNI-Rio, Prazeres fez pós-graduação na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim / Fundação Karajan, sob a orientação de Andreas Wittmann. Ao longo da carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música mundial, como Vladimir Vengerov, Gil Shaham, Hélène Grimaud, Valentina Lisitsa e Pablo Villegas.

Maestro Carlos Prazeres 1 de 19

Como maestro convidado, regeu orquestras de prestígio internacional, entre elas a Sinfônica de Roma, Sinfônica Siciliana e Sinfônica de Helsingborg, consolidando sua trajetória como um dos mais expressivos regentes brasileiros de sua geração.