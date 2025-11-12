Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maestro Carlos Prazeres será homenageado pela Academia de Letras da Bahia; veja detalhes

Regente da Orquestra Sinfônica da Bahia receberá a Medalha Arlindo Fragoso em cerimônia aberta nesta quarta (12)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:44

Maestro Carlos Prazeres
Maestro Carlos Prazeres Crédito: Divulgação

O maestro Carlos Prazeres, um dos nomes mais respeitados da música erudita brasileira, será condecorado pela Academia de Letras da Bahia (ALB) com a Medalha Arlindo Fragoso, distinção que celebra personalidades de destaque em suas áreas de atuação.

A cerimônia acontece nesta quarta-feira (12), às 18h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, e será conduzida pelo presidente da instituição, Aleilton Fonseca. O evento é aberto ao público e contará com apresentação especial da Camerata Quadro Solar.

A homenagem foi proposta pelo acadêmico Ordep Serra, que fará o discurso de saudação ao maestro, ao lado do também membro da ALB Paulo Costa Lima.

Leia mais

Imagem - Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Joelma revela ter pego Covid pela 10ª vez e desabafa: 'Quase que eu vou'

Joelma revela ter pego Covid pela 10ª vez e desabafa: 'Quase que eu vou'

Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) desde 2011, Carlos Prazeres é reconhecido por seu trabalho à frente de importantes formações sinfônicas no Brasil e no exterior. Além da OSBA, ele também comanda a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e já foi regente assistente de Isaac Karabtchevsky na Orquestra Petrobras Sinfônica por oito anos consecutivos.

Formado em oboé pela UNI-Rio, Prazeres fez pós-graduação na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim / Fundação Karajan, sob a orientação de Andreas Wittmann. Ao longo da carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música mundial, como Vladimir Vengerov, Gil Shaham, Hélène Grimaud, Valentina Lisitsa e Pablo Villegas.

Maestro Carlos Prazeres

Maestro Carlos Prazeres por Divulgação
Carlos Prazeres por João Lins
Maestro Carlos Prazeres por Caio Lírio/Divulgação
O maestro Carlos Prazeres por Caio Lírio/divulgação
Carlos Prazeres por João Lins
Carlos Prazeres, maestro por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Carlos Prazeres, regente da Osba por Fernando Gomes/divulgação
Carlos Prazeres garante que a ATCA vai continuar na disputa pela gestão da Osba por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Carlos Prazeres por Paula Fróes/CORREIO
Carlos Prazeres rege a Osba por Divulgação
Carlos Prazeres no Painel 'Economia Criativa' por Paula Fróes/CORREIO
Maestro Carlos Prazeres por Paula Fróes/CORREIO
Carlos Prazeres, maestro da Osba por Paula Fróes/CORREIO
Carlos Prazeres em 'Drummond em Concerto', no Teatro Castro Alves por Paula Fróes/CORREIO
O maestro Carlos por Caio Lírio/divulgação
Carlos Prazeres, regente da Osba por Divulgação
Maestro Carlos Prazeres por Divulgação
Maestro Carlos Prazeres por Divulgação
Maestro Carlos Prazeres por Divulgação
1 de 19
Maestro Carlos Prazeres por Divulgação

Como maestro convidado, regeu orquestras de prestígio internacional, entre elas a Sinfônica de Roma, Sinfônica Siciliana e Sinfônica de Helsingborg, consolidando sua trajetória como um dos mais expressivos regentes brasileiros de sua geração.

A Medalha Arlindo Fragoso, que leva o nome do fundador da ALB, é uma das mais altas honrarias concedidas pela instituição. A Academia de Letras da Bahia tem apoio do Governo do Estado, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura da Bahia e da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Leia mais

Imagem - Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Imagem - 3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

Imagem - Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

Quer melhorar a sua relação com o dinheiro? Veja 5 atitudes para colocar em prática em 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Daniel anuncia show em Salvador com regência do maestro Carlos Prazeres; saiba onde e quando será

Aos 50 anos, Carlos Prazeres celebra três décadas de inovação na música clássica

'Em alerta': maestro Carlos Prazeres narra detalhes da perseguição que sofre há dois anos

Grupo liderado por Carlos Prazeres vence edital e segue como gestor da Osba

Carlos Prazeres, maestro da Osba, denuncia ameaças e perseguição nas redes sociais

Tags:

Música Homenagem Orquestra Carlos Prazeres

Mais recentes

Imagem - Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'
Imagem - 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular

3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular
Imagem - Grupo A Roda leva poesia de Myriam Fraga para o palco

Grupo A Roda leva poesia de Myriam Fraga para o palco

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha