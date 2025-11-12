Maestro Carlos Prazeres será homenageado pela Academia de Letras da Bahia; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:44
O maestro Carlos Prazeres, um dos nomes mais respeitados da música erudita brasileira, será condecorado pela Academia de Letras da Bahia (ALB) com a Medalha Arlindo Fragoso, distinção que celebra personalidades de destaque em suas áreas de atuação.
A cerimônia acontece nesta quarta-feira (12), às 18h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, e será conduzida pelo presidente da instituição, Aleilton Fonseca. O evento é aberto ao público e contará com apresentação especial da Camerata Quadro Solar.
A homenagem foi proposta pelo acadêmico Ordep Serra, que fará o discurso de saudação ao maestro, ao lado do também membro da ALB Paulo Costa Lima.
Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) desde 2011, Carlos Prazeres é reconhecido por seu trabalho à frente de importantes formações sinfônicas no Brasil e no exterior. Além da OSBA, ele também comanda a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e já foi regente assistente de Isaac Karabtchevsky na Orquestra Petrobras Sinfônica por oito anos consecutivos.
Formado em oboé pela UNI-Rio, Prazeres fez pós-graduação na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim / Fundação Karajan, sob a orientação de Andreas Wittmann. Ao longo da carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música mundial, como Vladimir Vengerov, Gil Shaham, Hélène Grimaud, Valentina Lisitsa e Pablo Villegas.
Maestro Carlos Prazeres
Como maestro convidado, regeu orquestras de prestígio internacional, entre elas a Sinfônica de Roma, Sinfônica Siciliana e Sinfônica de Helsingborg, consolidando sua trajetória como um dos mais expressivos regentes brasileiros de sua geração.
A Medalha Arlindo Fragoso, que leva o nome do fundador da ALB, é uma das mais altas honrarias concedidas pela instituição. A Academia de Letras da Bahia tem apoio do Governo do Estado, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura da Bahia e da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).