SALVADOR

Anitta confirma BaianaSystem em seu trio no Carnaval da Barra

Anitta fez participação no Navio Pirata de BaianaSystem

Anitta terá o grupo BaianaSystem como atração especial em seu desfile nesta sexta-feira (28), no circuito Barra-Ondina, em Salvador. No trio, a artista deve repetir o feito da noite anterior, quando subiu ao Navio Pirata do grupo baiano e arrastou uma multidão de fãs. >

O segundo encontro de Anitta e BaianaSystem no trio elétrico faz parte de uma ação da Beats, que neste ano promove o novo sabor Red Mix, celebrando a fusão de ritmos e a energia contagiante da maior festa do Brasil.>

Vale lembrar que, em janeiro, Anitta e BaianaSystem lançaram a colaboração “Balacobaco”, que já caiu no gosto dos foliões. Durante a passagem pelo Largo do Campo Grande nesta quinta-feira (27), a canção mostrou sua força, embalando o público.>

No trio, a cantora também dividiu os vocais com a atriz Alice Carvalho. “Nunca estive tão feliz”, declarou Anitta, que registrou diversos momentos da multidão em êxtase com a energia do BaianaSystem.>