Carnaval 2026: confira programação do Circuito Barra-Ondina (Dodô) nesta quinta-feira (12)

Wendel de Novais
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:30
O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente na quinta-feira (12), a partir das 15h30, no Circuito Dodô, na Barra, com uma programação que celebra a tradição e a diversidade da música baiana. O dia de abertura reúne nomes históricos do axé, do pagode e do cenário nacional, marcando o início de seis dias intensos de folia no centro da cidade.
A festa tem Bell Marques comandando o Bloco de Quinta, Araketu no Fissura, Léo Santana, Parangolé, Psirico, Tony Salles e volta de Margareth Menezes ao bloco Os Mascarados. Mais para o fim da noite, tem Pedro Sampaio, O Kannalha, Carlinhos Brown e Ludmilla. Veja a programação completa do dia abaixo:
Programação do Circuito Dodô
Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco da Quinta)
Theuzinho (Bloco Siri com Todi)
Tô Ligado
Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)
Araketu / Fissura
Solange Almeida
Léo Santana
Parangolé
Psirico
Tony Salles
Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)
Banda Cheiro
Timbalada
Pedro Sampaio
Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)
Carlinhos Brown
O Kannalha
Marinho (Bloco Universitário)
Guig Ghetto
Vina Calmon
Tatau
Fantasmão
Thiago Aquino
Makonnen Tafari (Nova Saga)
Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)
Banda Chica Fé
Hiago Danadinho
