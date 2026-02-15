Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:30
O domingo (15) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) traz uma das programações mais aguardadas no Centro. A partir das 11h, atrações infantis abrem o dia, preparando o público para uma sequência de grandes nomes da música baiana.
Saulo, É o Tchan e Pagodart puxam a animação no início da tarde. Em seguida, Carlinhos Brown, Parangolé, Psirico e Timbalada comandam uma sequência de peso, arrastando multidões pelo Campo Grande. O dia ainda conta com Tayrone, BaianaSystem, além do Projeto Especial Frenesi, com Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar. O encerramento mantém o ritmo com apresentações de Isqueminha, Larissa Marques e Banda Demorô.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Banda Ibeji
Exclusivas Kids
Rhataplan
Zum Zum Mel
Bloco Yaya Muxima
Bloco dos Pierrots
Saulo
Pagodart
É o Tchan
Trio Isqueminha
Tayrone
Carlinhos Brown
Parangolé
Psirico
Timbalada
Commanche do Pelô
Apaxes do Tororó
Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)
Trio Thay Agazzi/Berguinho
Gigantes do Brasil
Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)
Trio Comcar
As Suburbanas
Os Negões
100 Censura
Larissa Marques
Bloco dos Servidores
Banana Reggae
Trio do Comcar
Blocão da Liberdade
Luanna Monalisa
Rose e Banda
Banda Demorô
Saulo Calmon
Leocrete
