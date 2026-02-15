Acesse sua conta
Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo (15)

Saulo, Timbalada, Carlinhos Brown e BaianaSystem estão entre as atrações

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:30

BaianaSystem no Campo Grande (2023)
BaianaSystem no Campo Grande  Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O domingo (15) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) traz uma das programações mais aguardadas no Centro. A partir das 11h, atrações infantis abrem o dia, preparando o público para uma sequência de grandes nomes da música baiana.

Saulo, É o Tchan e Pagodart puxam a animação no início da tarde. Em seguida, Carlinhos Brown, Parangolé, Psirico e Timbalada comandam uma sequência de peso, arrastando multidões pelo Campo Grande. O dia ainda conta com Tayrone, BaianaSystem, além do Projeto Especial Frenesi, com Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar. O encerramento mantém o ritmo com apresentações de Isqueminha, Larissa Marques e Banda Demorô.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Programação de domingo (15)

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Banda Ibeji

Exclusivas Kids

Rhataplan

Zum Zum Mel

Bloco Yaya Muxima

Bloco dos Pierrots

Saulo

Pagodart

É o Tchan

Trio Isqueminha

Tayrone

Carlinhos Brown

Parangolé

Psirico

Timbalada

Commanche do Pelô

Apaxes do Tororó

Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)

Trio Thay Agazzi/Berguinho

Gigantes do Brasil

Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)

Trio Comcar

As Suburbanas

Os Negões

100 Censura

Larissa Marques

Bloco dos Servidores

Banana Reggae

Trio do Comcar

Blocão da Liberdade

Luanna Monalisa

Rose e Banda

Banda Demorô

Saulo Calmon

Leocrete

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Campo Grande Carnaval 2026 Circuito Osmar

