BALEADOS NO CARNAVAL

Apesar de 53 portais, delegado-chefe diz que arma estava escondida em imóvel no circuito

André Viana fala de prisões e uso de tecnologia como parte da estratégia de segurança

Bruno Wendel

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:00

SSP e a GM no Carnaval Crédito: Reprodução SSP/GM

Mesmo com 53 portais de acesso — pontos de controle onde a polícia fiscalizou a entrada de objetos que possam representar risco aos foliões —, além de 4 mil câmeras, 60 drones e 2,5 mil policiais empregados na operação, três pessoas foram baleadas no circuito Campo Grande (Osmar) horas após a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil da Bahia, André Viana, a festa não é um ambiente isolado ou totalmente controlado.



“O circuito não é um ambiente estéreo. A gente tem casas, ambulantes que já estavam aqui antes. Então, isso, infelizmente, pode ocorrer”, declarou Viana em entrevista à TV Bahia, no último dia da festa (17). Ele sugeriu que a arma usada pelo atirador já poderia estar dentro da área do circuito antes da instalação dos portais.

SSP e a GM no Carnaval 1 de 105

“O importante é que as forças estão focadas no estreitamento. Ontem mesmo (segunda), estávamos com um drone sobrevoando e detectamos uma pessoa armada, que foi detida. Uma ação desse porte traz prevenção e segurança pública para o cidadão”, pontuou.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, 6.699 objetos foram apreendidos nos três circuitos oficiais do Carnaval em Salvador. Nas últimas 24 horas da festa, foram retidos itens como cigarros eletrônicos, réplicas de pistolas, isqueiros, facas, tesouras, estiletes, porções de drogas, algemas, espetos de madeira, lâminas de barbear e recipientes de vidro, entre outros.

“O trabalho dos policiais militares, aliado à tecnologia dos detectores de metais e das câmeras de videomonitoramento, resultou em 14 prisões por reconhecimento facial, seis em flagrante e quase 7 mil objetos apreendidos. Houve um processo de capacitação que implicou em uma tropa cada vez mais pronta para oferecer melhores serviços ao cidadão”, afirmou o tenente-coronel Marcelo Carvalho, coordenador dos portais de abordagem da PM.

Em entrevista à TVE Bahia, o secretário da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou duas novidades desta edição da festa, classificadas por ele como de “suma importância”: o uso de 60 drones nos circuitos, ampliando o monitoramento em áreas sem câmeras fixas, e a patrulha inclusiva, voltada à assistência de pessoas com deficiência. “O Carnaval é para todos”, afirmou.

Prisões

A polícia prendeu um homem de 19 anos, apontado como um dos participantes da tentativa de homicídio ocorrida na noite de 14 de fevereiro, no circuito Campo Grande, quando dois homens e uma mulher foram baleados. Inicialmente, a informação era de que apenas um homem havia sido atingido no dia 13. As investigações indicam que ele teria levado a arma utilizada no crime e a entregado ao executor dos disparos.

Contra o suspeito havia registros por estelionato e associação criminosa. Ele foi capturado na região da Praça da Sé e encaminhado à Polinter.

O atirador foi localizado no bairro do Canela. Equipes da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandados de busca e apreensão em um imóvel na região. No local, foram apreendidos um celular com restrição por roubo ou furto na plataforma Alerta Celular, porções de maconha e um estojo de revólver.

O investigado foi autuado em flagrante por receptação e tráfico de drogas. Outro suspeito já havia sido capturado por equipes do DHPP, do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), também no bairro do Canela.

As diligências continuam para localizar a arma utilizada no crime e esclarecer completamente os fatos.

Guarda Municipal

Um homem identificado por câmeras de reconhecimento facial instaladas no Centro Histórico foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador na tarde de segunda-feira (16). O mandado de prisão era referente a dívida de pensão alimentícia. Ele foi capturado na região da Praça da Sé e levado à Polinter.

Outras ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil para registro: dois homens e uma mulher foram detidos por ato obsceno, no Pelourinho, e por desacato, no Centro. Um ambulante também foi conduzido após resistir à fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e tentar agredir servidores.