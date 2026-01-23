FOLIA

Filhos de Jorge, Pagodart e Pedro Gabriel comandam a 10ª edição do Bloquinho do Chá

A festa acontece no dia 8 de fevereiro, no Sollar Cunha Guedes, em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:03

Bloquinho do Chá vai misturar ritmos na folia pré-carnavalesca Crédito: Divulgação

O que nasceu como um encontro entre amigos se tornou um evento aguardado do pré-Carnaval de Salvador. O Bloquinho do Chá realiza a sua décima edição no dia 8 de fevereiro, a partir das 17h, no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória.

O evento, que tem serviço open bar premium, conta com shows de Filhos de Jorge, Pagodart e o forrozeiro Pedro Gabriel. Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 370 (feminino) e R$ 410 (masculino). As vendas são feitas pela plataforma Ticket Maker.

"O público vai poder experimentar a melhor festa de Salvador com energia radiante, clima carnavalesco e um serviço de open bar premium. É uma festa diferente do habitual", revelou Bruno Rocha, organizador do evento, que tem realização da DUO Entretenimento e AMB Business.

Tradição

O projeto nasceu quando Bruno convidou alguns amigos médicos para um almoço com 50 pessoas. Depois, seguiram como um bloco de rua no dia do Furdunço, tradicional festa de pré-Carnaval de Salvador.

A proposta cresceu e ganhou a estrutura de um evento indoor realizado na orla da Barra. A partir de 2022, mudou-se para o Sollar Cunha Guedes. "A responsabilidade é muito grande devido ao valor histórico do local. O Cerimonial Cunha Guedes acaba sendo mais uma atração que proporciona conforto com ambiente climatizado e segurança aos foliões. O lugar é incrível", acrescentou Bruno.