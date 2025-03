VEJA VÍDEO

Gafe ao vivo! Globo se confunde e troca Carnaval de Salvador por Olinda

Mais Você mostrou vídeo do trio de Saulo, mas apresentadora falou sobre "som do frevo"

O erro aconteceu quando eles exibiam imagens do show de Saulo no último sábado (1º), dando destaque para a roda feita pelos foliões ao redor dos policiais militares . Mas Talitha Morete, que substitui Ana Maria Braga, não falou nem de pipoca, nem de axé, a apresentadora trocou as referências e citou o frevo! A chamada também não ajudou e exibiu na tela "Bloco de frevo abraça policiais em Olinda". >

"Essa imagem define a energia do brasileiro. Foi num bloco de Olinda, ao som de um bom frevo, a galera ficou em torno dos policiais que estavam fazendo a guarda do grupo e de repente [a multidão] vira um grande abraço", descreveu a jornalista. >

No final do programa, ela se corrigiu e ressaltou que as imagens eram do show de Saulo, na capital baiana. Veja o vídeo: >