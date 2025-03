CARNAVAL

'História de resistência da cultura afro', defende Margareth Menezes sobre os 40 anos do Axé Music

Artista sacudiu o circuito Barra-Ondina no terceiro dia de Carnaval de Salvador

Iniciando com uma saudação ao povo preto da Bahia presente na avenida, a cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, puxou a multidão no Circuito Dodô neste sábado (01).>

Com os hits 'Raça Negra', 'Dandalunda' e, principalmente, a clássica 'Faraó', Margareth levou a galera à loucura com seus sucessos de 38 de carreira e ainda contou com participação especial. >

No trio, quando Fafá de Belém surgiu, os foliões espalhados em frente ao Farol da Barra não esconderam a animação. Entre os gritos, declarações e coraçõezinhos com as mãos, Fafá declarou: "É uma honra presenciar Carnaval mais lindo do mundo ao lado dessa mulher que me inspira".>