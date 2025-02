FAVELA VENCEU

Identidade e empoderamento: Leo Santana saúda povo periférico presente na avenida

Pagodeiro puxou trio nesta sexta-feira (28), no Circuito Dodô

Anna Luiza Santos

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 19:12

Leo Santana no Circuito Dodô nesta sexta-feira (28) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"A favela tá presente aí?", foi com esse questionamento de resistência periférica que Leo Santana começou a puxar o trio no Circuito Barra-Ondina nesta sexta-feira (28) de Carnaval. Saudando o Arenoso, Calabar, Engomadeira e outros bairros, o GG da Bahia se apresentou com um look de cangaceiro e mostrou que na sua pipoca só cabe baiano raiz. >

No bloco Vem com o Gigante Nana, Leo cantou os seus maiores hits, incluindo a sua aposta para a música do Carnaval 2025, o pagodão 'Surra de Toma'.>

E mesmo no clima carnavalesco, Leo não deixou o romantismo de lado. O cantor convidou sua esposa, Lore Improta, para subir no trio e quebraram e amassaram juntos o sucesso 'Já Começou o Verão', deixando a plateia eufórica.>

Na multidão, a estudante de enfermagem Ketllyn Silva marcou o seu quarto ano consecutivo na pipoca do GG. Nascida e criada em Cajazeiras, ela detalhou como as apresentações de Leo representam mais do que apenas pagodão fervoroso e passos orgânicos. >

"A figura de Leo é antes de tudo orgulho da negritude e exaltação da periferia. Ele sempre transmite a mensagem de que, mesmo na escassez, os favelados podem descer o morro e festejar na avenida. Esse é o verdadeiro significado do Carnaval".>

Ao puxar o sucesso 'Negro Lindo', a plateia colocou os punhos para cima ao mesmo tempo que requebrava e Leo não escondeu a felicidade. "Lindo de ver a negritude reunida aqui. Quero ver isso: negros felizes até depois do Carnaval", desejou o artista.>